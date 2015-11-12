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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۲:۴۸

جان کری مدعی شد:

مداخله حزب الله و ایران، مسئله سوریه را پیچیده تر کرد

مداخله حزب الله و ایران، مسئله سوریه را پیچیده تر کرد

جان کری طی سخنرانی در جمع اعضای موسسه صلح آمریکا گفت نشست وین برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در مورد سوریه چندان امیدوارکننده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، با حضور در موسسه صلح این کشور طی یک سخنرانی میان اعضای این موسسه درباره مسائل جهان اظهار نظر کرد.

وی در این سخنرانی بار دیگر دولت بشار اسد را عامل خشونت ها در سوریه معرفی کرد. وزیر خارجه آمریکا به نشست هفته آینده وین درباره بحران سوریه اشاره و خاطر نشان کرد که این نشست چندان نمی تواند نتایج امیدوارکننده ای داشته باشد.

جان کری در موسسه صلح آمریکا در واشنگتن گفت: بحران سوریه با دخالت حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیچیده تر شده است و این مسئله تصمیم گیری کشورها را سخت تر می کند.

وی افزود: از آنجا که همه می دانیم بحران سوریه با راه حل نظامی حل نخواهد شد بهتر است کشورها راهکارهای سیاسی خود را برای تشکیل هرچه زودتر دولت انتقالی در این کشور ارائه کنند.

جان کری گفت: نمی توانیم بگوییم به دستیابی به توافق صلح درباره سوریه نزدیک هستیم ولی هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود. 

جان کری وزیر پیش از سفر به وین گفت کشورش حاضر است برای حل اختلاف دباره آینده بشار اسد با ایران و روسیه گفتگو و تبادل نظر کند. بر این اساس با وجود اختلافات عمده به خصوص در مورد سرنوشت رئیس جمهور سوریه، هنوز اشتراکات زیادی با کشورهای درگیر در مسئله سوریه وجود داد.

کد مطلب 2965541

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