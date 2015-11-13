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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۳:۴۹

سوزان رایس:

چین در سوریه حضور نظامی ندارد

چین در سوریه حضور نظامی ندارد

سوزان رایس مشاور امنیت ملی اوباما گفت هیچ نشانه ای از حضور نظامی چین در سوریه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات یک نماینده جمهوری خواه گفت: به نظر نمی رسد چین در سوریه حضور داشته باشد.

پیشتر بن کارسون عضو حزب جمهوری خواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که چین به همراه روسیه نیروی نظامی در سوریه مستقر کرده است.

در واکنش به این اظهارات مشاور امنیت ملی باراک اوباما گفت هیچ نشانه ای از حضور چینی ها در سوریه مشاهده نشده است.

بن رودز معاون رایس نیز سخنان وی را تایید کرد و گفت چینی ها معمولاً در مناقشات نظامی وارد نمی شوند و در سوریه هم ادعای مطرح شده صحت ندارد.

سوزان رایس گفت: درباره آنچه که گفته شده است مطمئن نیستم، اما تا کنون هیچ نشانه ای از دخالت نظامی چین در سوریه مشاهده نشده است.

کد مطلب 2965554

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