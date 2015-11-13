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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۴:۴۷

داعش مسکو را به حملات انتقامجویانه تهدید کرد

داعش مسکو را به حملات انتقامجویانه تهدید کرد

گروه تروریستی داعش در واکنش به حملات هوایی روسیه در سوریه اعلام کرد از مسکو انتقام خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد داعش در پیامی ویدیویی مسکو را تهدید به انتقام گیری کرده است. این گروه تروریستی در پیامی که به زبان روسی منتشر کرده مدعی شده که به زودی «حمام خون» در روسیه به راه می اندازد.

انتشار این نوار ویدیویی در عین حال نشانگر  دروغ بودن ادعاهای غرب در مورد اهداف حملات هوایی روسیه در سوریه است. مقامات آمریکا و اروپا از زمان آغاز حملات روسیه در سوریه ادعا می کنند هدف این حملات داعش نبوده بلکه مخالفان میانه رو را هدف قرار می دهد.

گفتنی است روسیه در چارچوب قراردادهای همکاری نظامی خود با سوریه، از یک و نیم ماه پیش حدود ۵۰ فروند جنگنده سوخو، مجموعه ای از رزمناوها، یک ناو تجسسی و نیز شماری از پهپادهای خود را برای مبارزه علیه تروریست ها در خاک این کشور به کار گرفته است.

 

کد مطلب 2965562

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