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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۶:۲۳

دبیرکل جمعیت هلال احمر:

ایستگاه های درمانی برای زائران اربعین در داخل مرز برپا می شود

ایستگاه های درمانی برای زائران اربعین در داخل مرز برپا می شود

دبیرکل جمعیت هلال احمر، با اشاره به مراسم اربعین در کربلا تاکید کرد: برپایی ایستگاه های درمانی برای زائرانی که نیاز به مراقبت دارند، در داخل مرز بر عهده هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی با تاکید بر اینکه بر اساس جلسات ستاد مرکزی اربعین وظیفه  اسکان و تغذیه زائران در داخل و خارج مرز بر عهده سازمان حج و زیارت و وظیفه درمان داخل مرز ایران بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: براین اساس هلال احمر در داخل مرز تنها وظیفه امداد و نجات و در صورت نیاز اسکان اضطراری و نه اسکان زائرین را برعهده دارد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه جمعیت هلال احمر در اربعین و خدمت رسانی به زائران، افزود: با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر است در داخل کشور تنها برپایی ایستگاه های درمانی برای زائرانی که نیاز به بستری و مراقبت های بیشتر دارند بر عهده هلال احمر باشد.

احمدی با اشاره به اینکه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین در داخل مرز عراق وظیفه اصلی جمعیت هلال احمر است افزود: مقرر شده است ایستگاه هایی برای خدمت رسانی به زائرانی که از مسیرهای مختلف خود را به کربلا می رسانند با هماهنگی مسئولان و هلال احمر عراق برپا شود. 

دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه براساس جلسات ستاد مرکزی اربعین وظیفه  اسکان و تغذیه زائران در داخل و خارج مرز بر عهده سازمان حج و زیارت و وظیفه درمان داخل مرز ایران بر عهده وزارت بهداشت است تصریح کرد: براین اساس هلال احمر در داخل مرز تنها وظیفه امداد و نجات و در صورت نیاز  اسکان اضطراری و نه اسکان زائرین را برعهده دارد.

کد مطلب 2965569
حبیب احسنی پور

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