هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی

عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که پس از بسته شدن شعبه kfc در ایران برخی از مردم مطرح کردند که یک شعبه مواد خوراکی و رستورانی بسته شد اما بانک مرکزی پس از این همه سال هنوز نتوانسته با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، بانک مرکزی چه پاسخی به این مطلب دارد؟ گفت: kfc را نیروی انتظامی بست. در حال حاضر طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بازار غیرمتشکل پولی، اگر موسسه ای غیرمجاز است، باید پلمب شود.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که بانک مرکزی می تواند به نیروی انتظامی برای پلمب غیرمجازها لیستی ارائه دهد، چرا چنین اقدامی نمی کنید؟ عنوان کرد: در ماه‌های اخیر هماهنگی‌هایی اینچنینی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی صورت گرفته است اما یک شبه نمی شود جریان خلاف ۲۰ سال گذشته را جبران کرد، باید گام به گام و بدون اینکه مشکلی پیش بیاید، حرکت کرد.

وی با بیان اینکه موسسات پولی با شعبه kfc فرق دارند، بیان کرد: مثلا اگر این شعبه بسته شد، افراد در رستوران دیگری غذا صرف می کنند و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود اما موسسات پولی، با پول‌های مردم سر و کار دارند. پلمب برخی دیگر از غیرمجازها مثل صرافی‌ها که تعهداتشان در ارتباط با مردم کمتر است، راحت تر است؛ آنها به اندازه یک موسسه اعتباری با مردم درگیر نیستند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی با نیروی انتظامی به تازگی برای پلمب ۵۰ صرافی خبرداد و تصریح کرد: بر این اساس لیستی از اسامی حدود ۵۰ صرافی را به نیروی انتظامی ارائه کرده ایم که در ابتدا اخطار می دهند و پس از مدتی آنها را پلمب می کنند که این گونه اقدامات ماهیتا با مواردی مانند kfc فرق می کند و نمی توان اینها را هم مقایسه کرد.

وی با تاکید بر اینکه اسامی موسسات اعتباری، صرافی ها و لیزینگ‌های مجاز بر روی سایت باتک مرکزی قرار دارد و اگر نام موسسه ای در این لیست نیست به معنای غیرمجاز بودنش است، گفت: نهاد حاکمیتی یعنی بانک مرکزی به کرات به مردم اعلام کرده است که در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، اما متاسفانه برخی ها توجهی نمی کنند.