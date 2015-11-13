افزون بر ۶۱ هزار نفر در باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم زارع عصر پنجشنبه در اختتامیه کنگره بین المللی ارتباطات، فناوری و دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور حدود ۱۷ سال است که تاسیس شده است و در حال حاضر دارای ۶۱ هزار و ۸۰۰ عضو در ۳۵۰ شهر کشور است که ۱۱ هزار نفر آنان از دانشگاه های دولتی کشور عضویا دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۵۰۰ طرح جدید با قابلیت تجاری سازی در دست اجرا است ادامه داد: سهم تولید علم مستقیم باشگاه پژوهشگران جوان ۵ هزار و ۷۳۳ رکورد ثبت شده در سایت علمی اسکوپوس است.

وی گفت: سهم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از ۵۳ هزار و ۳۹ رکود دانشگاه آزاد اسلامی در اسکوپوس تعداد پنج هزار و ۷۳۳ رکورد است.

زارع افزود: از کل طرح های انجام شده ۸۵ طرح تاکنون وارد بازار شده و بقیه نیز در حال اجرا است.

وی با اشاره به این نکته که باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه دانشگاه آزاد اسلامی توانسته خود را در کنار بنیاد ملی نخبگان به ثبت برساند، بیان کرد: برنامه های این باشگاه در راستای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های هیئت امنای دانشگاه است.

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی کشور از احتمال دو برابر شدن بودجه این باشگاه در آینده خبر داد و اظهار داشت: سهم این باشگاه از ۵۳ هزار و ۳۹ رکود دانشگاه آزاد اسلامی در اسکوپوس پنج هزار و ۷۳۳ رکود است لذا ۱۰.۷۶درصد کل رکودهای علمی جهان در اسپوکوس را باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد کشور به خود اختصاص داده است.

سیستم های سلامت همراه

در این مراسم همچنین یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد در خصوص سیستم های سلامت همراه اظهار کرد: قابل حمل بودن، ایجاد حداقل محدودیت در زندگی عادی و نصب بر روی لباس از جمله ویژگی های این سیستم ها می باشد.

محمدعلی خلیل زاده تاکید کرد: این سیستم ها اهدافی همچون بالا بردن سطح کیفی و کمی سلامت جامعه، دسترسی مستقیم افراد در تمام دنیا به امکانات تشخیصی، مشاوره ای سلامت، پیشگیری و کاهش مراجعات به مراکز درمانی را دنبال می‌کند.

وی افزود: امروز بحث فناوری های همراه جایگاه ویژه ای را در حوزه بهداشت و درمان به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به این که بسیاری سلامت را تنها در حوزه تشخیص و درمان خلاصه می‌ کنند در صورتی که به واقع این گونه نیست بیان کرد: طبق تحقیقاتی که در کشور امریکا شده است ۸۴ درصد از هزینه های درمان در این کشور مربوط به بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی- عروقی و غیره بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مصرف دخانیات، کم تحرکی و چاقی را از جمله زمینه های افزایش بیماری های مزمن دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه میزان هزینه هایی که عواملی چون چاقی به کشور متحمل می کند بسیار بالاست به طوری که در آمریکا تخمین زده شده که هزینه های ناشی از چاقی در سال ۲۰۳۰ به حدود ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسبد در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.