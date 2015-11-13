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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۳

کلنگ احداث بزرگ ترین مسجد بین راهی مازندران بر زمین زده شد

کلنگ احداث بزرگ ترین مسجد بین راهی مازندران بر زمین زده شد

ساری - بزرگ‌ترین مسجد بین‌راهی مازندران در جاده فیروزکوه – تهران با حضور جمعی از مردم مسئولان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسجد در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع که از سوی یک خیر اهداء شده است، احداث می‌شود.

بهرام قبادی دهیار روستای ارفع ده شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: زمین مسجد حضرت جوادالائمه توسط حاج شکرالله چهره‌نما اهداء شد و قرار بر این است که ظرف ۱۵ ماه با معماری سنتی و استانداردهای روز ساخته شود.

وی بیان داشت: هزینه ساخت این مسجد را خیر دیگری به نام قاسمی برعهده‌گرفته است و این مسجد بزرگ‌ترین مسجد بین‌راهی به شمار می‌رود.

آیین کلنگ زنی مسجد با حضور حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی رئیس ستاد اقامه نماز استان و آیت‌الله نظری خادم الشریعه انجام شد.

کد مطلب 2965591

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