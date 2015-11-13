نقش تاجران ایرانی در تلقی منفی ایرانیان از کالاهای چینی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نحوه ارتقاء روابط فرهنگی ایران و چین پس از مذاکرات هسته‌ای» با حضور «رونگ جو» رئیس دفتر و خبرنگار روزنامه ون هویی چین عصر روز پنجشنبه ٢١ آبان در میز تخصصی بخش بین‌الملل بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران برگزار شد.

«رونگ جو» در ابتدای نشست با بیان اینکه روابط ایران و چین باید گسترش پیدا کند، گفت: در زمینه فرهنگی می‌توانیم با همکاری فیلمسازان و مستندسازان برجسته ایران و چین، مردم دو کشور را با فرهنگ غنی یکدیگر آشنا کنیم.

وی درباره نقش خبرنگاران در گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور، گفت: خبرنگاران ایران و چین باید به کشور یکدیگر سفر کنند تا فضای کشورها را از نزدیک ببینند و برای تولید گزارش‌های خود به منابع خبری غربی و تحلیل های آنها مراجعه نکنند، چون کشورهای غربی با توجه به منافع خودشان، کشورها را به دنیا معرفی می‌کنند.

این خبرنگار چینی با اشاره به صنعت بی‌نظیر فرش ایرانی، تاکید کرد: فرش ایرانی از مهم‌ترین صنعت‌های دنیا محسوب می‌شود. چینی‌ها از کیفیت فوق‌العاده این فرش‌ها آگاهی دارند اما متاسفانه از مفاهیم و پیام‌های درون نقوش این آن بی‌اطلاع‌اند.

«رونگ جو» با بیان اینکه بسیاری از مردم چین علاقه‌مند به دانستن رمز و راز نهفته شده در این فرش‌ها هستند، ادامه داد: صنعتگران این فرش‌ها می‌توانند به کشور چین سفر کنند و کارگاه‌هایی برای علاقه‌مندان صنعت فرش ایرانی برگزار کنند. زمانی‌که مردم چین از مفاهیم فرش‌ها آگاهی پیدا کنند، نسبت به آن بیشتر جذب خواهند شد و آنها را بیشتر خریداری می‌کنند.

رئیس دفتر روزنامه «ون هویی» در تهران با اشاره به اینکه متاسفانه مردم ایران، تولیدات چین را بسیار بی‌کیفیت می‌شناسند، اظهار کرد: چین در سطح گسترده و با ١٠ درجه بندی محصولات خود را تولید می‌کند و متقاضیان با توجه به نیاز خود این کالاها را تهیه می کنند. خریداران ایرانی که در سطح عمده کالاهای چینی را خریداری و به ایران وارد می‌کنند بیش‌تر به تولیدات با قیمت پایین و بی‌کیفیت تمایل دارند؛ بنابراین مردم ایران تعریفشان از کالاهای چین کاملا منفی است.

وی افزود: برای آشنایی با چین و محصولات آن بهتر است مردم ایران به این کشور سفر کنند تا تصورات منفی نسبت به تولیدات چین تغییر پیدا کند. آنها می‌توانند تمامی نیازهای خود را با کیفیت بسیار بالا در بازارهای چین تامین کنند.

این خبرنگار با بیان اینکه باید گسترش کالاهای بی‌کیفیت چین در بازار ایران بررسی شود، اضافه کرد: باید ورک شاپ و سمینارهای تخصصی برای ریشه یابی و جلوگیری از گسترش کالاهای بی کیفیت چینی در ایران برگزار کرد.

او در پایان صحبت‌هایش درباره دلیل تولیدات کالاهای نامرغوب در چین گفت: چین یک کشور در حال توسعه محسوب می‌شود بنابراین نمی تواند تمامی کالاهای خود را با کیفیت درجه یک تولید کند؛ ما باید چندین سال به تولیدات خود ادامه دهیم تا بتوانیم با به دست آوردن اعتبار کالاهای چینی تنها اجناس درجه یک تولید کنیم.