اعلام بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در بخش خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن سی امین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور برگزیدگان رشته های مختلف بخش شفاهی این دوره از مسابقات در بخش خواهران مشخص شدند که به ترتیب زیر است:

حفظ کل بانوان

۱- زهرا قربانی

۲- طاهره نایبی موحد

۳- زهرا محبی

حفظ ۲۰ جزء بانوان

۱- فرزانه صادقی

۲- زهرا چراغچی

۳- مهدیه شمسی

حفظ ۱۰ جزء بانوان

۱- فائزه سادات قریشی نسب

۲- آرزو اسلامی نعمت آباد

۳- هانیه حاجی زاده

حفظ پنج جزء بانوان

۱- فرزانه شکوهیان

۲- فاطمه مطهری

۳- معصومه زیبنده

مداحی بانوان

۱- هاجر خورشیدی

۲- سیده سکینه هاشمی

۳- زهرا کولیوند

ترتیل

۱- فرزانه کلالی

۲- فهیمه گلپایگانی

۳- آذرمان صادقی ناو

قرائت

۱- سنا منبوهی

۲- زهرا حسین پور

۳- اعظم غلامی