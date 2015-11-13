اعلام بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در بخش خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن سی امین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور برگزیدگان رشته های مختلف بخش شفاهی این دوره از مسابقات در بخش خواهران مشخص شدند که به ترتیب زیر است:
حفظ کل بانوان
۱- زهرا قربانی
۲- طاهره نایبی موحد
۳- زهرا محبی
حفظ ۲۰ جزء بانوان
۱- فرزانه صادقی
۲- زهرا چراغچی
۳- مهدیه شمسی
حفظ ۱۰ جزء بانوان
۱- فائزه سادات قریشی نسب
۲- آرزو اسلامی نعمت آباد
۳- هانیه حاجی زاده
حفظ پنج جزء بانوان
۱- فرزانه شکوهیان
۲- فاطمه مطهری
۳- معصومه زیبنده
مداحی بانوان
۱- هاجر خورشیدی
۲- سیده سکینه هاشمی
۳- زهرا کولیوند
ترتیل
۱- فرزانه کلالی
۲- فهیمه گلپایگانی
۳- آذرمان صادقی ناو
قرائت
۱- سنا منبوهی
۲- زهرا حسین پور
۳- اعظم غلامی
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