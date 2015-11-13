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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۵

اعلام بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در بخش خواهران

اعلام بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در بخش خواهران

نفرات برگزیده رشته‌های شفاهی سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور در بخش خواهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن سی امین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور برگزیدگان رشته های مختلف بخش شفاهی این دوره از مسابقات در بخش خواهران مشخص شدند  که به ترتیب زیر است:

حفظ کل بانوان

۱-    زهرا قربانی

۲-    طاهره نایبی موحد

۳-    زهرا محبی

حفظ ۲۰ جزء بانوان

۱-    فرزانه صادقی

۲-    زهرا  چراغچی

۳-    مهدیه شمسی

حفظ ۱۰ جزء بانوان

۱-    فائزه سادات قریشی نسب

۲-    آرزو اسلامی نعمت آباد

۳-    هانیه حاجی زاده

حفظ پنج جزء بانوان

۱-    فرزانه شکوهیان

۲-    فاطمه مطهری

۳-    معصومه  زیبنده

مداحی بانوان

۱-    هاجر خورشیدی

۲-    سیده سکینه هاشمی

۳-    زهرا کولیوند

ترتیل

۱-    فرزانه کلالی

۲-    فهیمه گلپایگانی

۳-    آذرمان صادقی ناو

قرائت

۱-    سنا منبوهی

۲-    زهرا حسین پور

۳-    اعظم غلامی

کد مطلب 2965594

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