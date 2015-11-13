قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال انتشار آمار ذخیره نفت آمریکا که بیش از انتظار گزارش شد، قیمت جهانی نفت در سومین روز پی در پی با کاهش روبرو شد و در این میان، قیمت نفت خام آمریکا به کمترین میزان در دو ماه اخیر رسید، این در حالی است که از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون قیمت جهانی نفت ظرف ۱۳روز گذشته ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

برهمین اساس، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۲۳ سنت کاهش به رقم ۴۱ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت دریای برنت با ۴ سنت افزایش در برابر ۴۴ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه معامله شد که علیرغم افزایش ۴ سنتی بعنوان پایین ترین رقم در ۲ ماه و نیم اخیر محسوب می شود.