یادبود بازیگر فقید ترکیه در جشنواره فیلم آنتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، در این جشنواره به مناسبت ۱۵ امین سالگرد درگذشت کمال سونال یکی از چهره های مهم سینمای ترکیه نمایشگاهی ترتیب خواهد یافت.

در نمایشگاه لباس هایی که کمال سونال هنرپیشه معروف در فیلم های سینمایی به تن کرده و نیز لوازم مورد استفاده وی به معرض دیده گذاشته خواهد شد.

یاد کمال سونال که با نقش شاه دربان ها موسوم به kapıcılar kralı در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت پرتقال طلایی شد و با ایفای دیگر نقش ها در بین چهرهای فراموش نشدنی سینمای ترکیه جای گرفت، در نمایشگاه مذکور گرامی داشته خواهد شد.

نمایشگاه مذکور با حمایت همسرش گل و فرزندانش ازو و علی سونال برگزار خواهد شد.