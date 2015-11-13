  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

یادبود بازیگر فقید ترکیه در جشنواره فیلم آنتالیا

یادبود بازیگر فقید ترکیه در جشنواره فیلم آنتالیا

۵۲ امین جشنواره بین المللی فیلم آنتالیا از بیست و نهم نوامبر تا ششم دسامبر برگزار خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، در این جشنواره به مناسبت ۱۵ امین سالگرد درگذشت کمال سونال یکی از چهره های مهم سینمای ترکیه نمایشگاهی ترتیب خواهد یافت. 

در نمایشگاه لباس هایی که کمال سونال هنرپیشه معروف در فیلم های سینمایی به تن کرده و نیز لوازم مورد استفاده وی به معرض دیده گذاشته خواهد شد. 

یاد کمال سونال که با نقش شاه دربان ها موسوم به  kapıcılar kralı در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت پرتقال طلایی شد و با ایفای دیگر نقش ها در بین چهرهای فراموش نشدنی سینمای ترکیه جای گرفت، در نمایشگاه مذکور گرامی داشته خواهد شد. 

نمایشگاه مذکور با حمایت همسرش گل و فرزندانش ازو و علی سونال برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 2965650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها