جزئیات پرداخت وام ناباروری به دانشجویان اعلام شد

ذوالفقار یزدان مهر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت علوم با امضای تفاهم نامه ای با مرکز ناباروری طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تسهیلاتی را برای دانشجویان متاهل نابارور فراهم کرده است.

وی افزود: به موجب این تفاهم نامه، دانشجویان متاهل نابارور که به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه کنند از دریافت وام درمان بهره مند می شوند.

یزدان مهر با اشاره به شرایط ویژه و قیمت مناسب درمان ناباروری برای دانشجویان به موجب این تفاهم نامه اضافه کرد: پس از ثبت نام دانشجویان و دریافت معرفی نامه به بیمارستان طالقانی، دانشجویان با شرایط ویژه و قیمت مناسب که نیمی از آن را هم صندوق رفاه دانشجویی پرداخت می کند، می توانند کل مراحل درمان را طی کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویی با اشاره به اینکه در حالت عادی هزینه درمان ناباروری در این مرکز ناباروری حدود ۷ میلیون تومان برآورد می شود، خاطرنشان کرد: در این طرح صندوق رفاه دانشجویی با تخصیص یک و نیم میلیون تومان وام به دانشجویان و نیز پرداخت یک و نیم میلیون تومان دیگر توسط خود دانشجو امکان انجام مراحل کامل درمان را فراهم می کند.

به گفته وی حتی در صورتی که دانشجو برای پرداخت یک و نیم میلیون تومان مابقی نیز مشکل داشته باشد می تواند تحت عنوان وام موارد خاص از صندوق رفاه وام دریافت کند.

یزدان مهر خاطرنشان کرد: به این ترتیب با مبلغ ۳ میلیون تومان دانشجویانی که مشکل ناباروری دارند بدون نوبت و با شرایط خاص تحت درمان قرار می گیرند.

به گفته وی بازپرداخت این وام پس از فارغ التحصیلی دانشجویان و گذراندن خدمت سربازی در قالب اقساط ۶۰ ماهه انجام می شود و چنانچه دانشجو وام بلاعوض دریافت کرده باشد بازپرداختی به آن تعلق نخواهد گرفت.