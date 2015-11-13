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۲۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مردم و مسئولان از امام جمعه جدید شهر معمولان استقبال کردند

مردم و مسئولان از امام جمعه جدید شهر معمولان استقبال کردند

پلدختر- مردم ولایتمدار معمولان و مسئولان شهرستان پلدختر با حضور پرشور و گرم خود پیش از ظهر امرور (جمعه) از امام جمعه جدید شهر معمولان استقبال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد پیش از ظهر امروز جمعه به همراه امام جمعه جدید معمولان در بدو ورود به این شهر ابتدا به گلزار شهدای شهر معمولان رفته و با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

آیت الله سید احمد میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه حضور خود در این شهر با خانواده سه نفر از شهیدان شهر معمولان (شهید علی محمدی، شهید محمد علی سپندیانی و شهید سیفی بیرانوند) دیدار داشته و از صبر و پایداری آنان تجلیل کردند.

در این مراسم، جمعی از مدیران کل استانی، امام جمعه پلدختر، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

در ادامه برنامه ها نماینده ولی فقیه در استان لرستان به همراه مسئولان استانی و شهرستان پلدختر جلسه شورای اداری را در شهر معمولان تشکیل دادند.

کد مطلب 2965662

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