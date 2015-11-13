کاهش هزینه اجاره مصلی برای نمایشگاه مطبوعات/ اجاره ۶۴۰ میلیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها پس از ۷ روز فعالیت در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) امشب ۲۲ آبان و پس از برگزاری مراسم اختتامیه، به کار خود خاتمه می‌دهد. یکی از مسائلی که این قبیل نمایشگاه های فرهنگی همواره با آن درگیر بوده‌اند، اجاره نشینی آنهاست.

سال گذشته مدیریت مصلی بابت اجاره شبستان از برگزارکنندگان نمایشگاه بیستم (که موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بود) رقمی بالغ بر ۷۲۰ میلیون تومان دریافت کرد و این در حالی بود که تنها شبستان برای این نمایشگاه، زیر کاربری رفته و رواق های شرقی و غربی و همچنین محوطه باز نمایشگاه بجز روبروی صحن اصلی، کماکان در دست ساخت و خارج از محدوده نمایشگاه بود.

مصلای تهران به رغم برگزاری ده‌ها نمایشگاه ریز و درشتی که سالیانه میزبان آنهاست، هنوز زیرساخت‌های برپایی یک نمایشگاه استاندارد را ندارد و با در نظر گرفتن هزینه های جانبی مانند تأسیسات برودتی، اینترنت و فضاسازی تبلیغاتی میتوان پیش‌بینی کرد که برگزاری نمایشگاه بیستم، میلیون ها تومان بیش از اجاره اخذ شده، برای برگزارکنندگان هزینه داشته است.

مهران عباسی انارکی قائم مقام بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هزینه اجاره مصلی برای این نمایشگاه، گفت: امسال با پیگیری هایی که انجام شد، ما از مصلی تخفیف قابل توجهی گرفتیم؛ قیمت برآورد اولیه مصلی برای نمایشگاه مطبوعات حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که مدیریت مصلی با توجه به اینکه نمایشگاه مطبوعات یک نمایشگاه فرهنگی است و هیچ بار تجاری و انتفاعی برای غرفه داران نداشت، مساعدت کردند و در نهایت هزینه اجاره مصلی حدود ۶۴۰ میلیون تومان شد.

وی با بیان اینکه این میزان اجاره کمتر از اجاره نمایشگاه مطبوعات در دوره بیستم بوده که از سوی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزار شد، مبلغ اخذ شده از رسانه‌ها را هم بابت هزینه اجاره غرفه هایشان حدود ۶۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ حدود یک چهارم کل هزینه های نمایشگاه است. لازم به ذکر است که ریز هزینه‌های نمایشگاه بیست و یکم چند روز بعد از خاتمه این رویداد، اعلام و منتشر می شود.

قائم مقام نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پاسخ به این سوال که آیا از این میزان (۶۰۰ میلیون تومان) سهمی هم به پنج تشکل صنفی عرصه مطبوعات که نمایشگاه با کمک آنها برپا شد، می‌رسد یا خیر؟، تاکید کرد: خیر، این تشکل‌ها به صورت کاملاً داوطلبانه در اجرای نمایشگاه و در راستای سیاست های معاونت مطبوعاتی در واسپاری امور به تشکل‌های صنفی، در برگزاری نمایشگاه مطبوعات سهیم شدند، ادامه داد: ما با لابی هایی که انجام دادیم