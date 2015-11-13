تغییر بافت روستای اروست/انتقال بانوی ۷ هزار ساله به موزه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که در مصلی تهران برپا شده است، معاونان سازمان میراث فرهنگی و رئیس این سازمان از نمایشگاه دیدن کردند برخی از آنها مانند معاون گردشگری گزینه ای عمل کرده و سعی کرد از رسانه هایی که عملکرد این معاونت را نقد کرده اند، بازدید نکند!

معاون میراث فرهنگی کشور نیز در این بازدید گفت که در نظر دارد تا بخشی از میدان مشق تهران را به فضای موزه‌ای برای نمایش اشیای تقلبی اختصاص دهد منتها اگر این میدان را بتوان به مراکز موزه ای تغییر کاربری داد در آن صورت فضا برای ایجاد موزه وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز از تهیه ۱۵۰۰ پروژه سرمایه گذاری آماده واگذاری خبر داد و اعلام کرد که درباره نامه تشکل های گردشگری در انتقاد به عملکرد معاونت گردشگری جلسه ای با حضور فعالان این صنعت تشکیل داده است.

در این نمایشگاه برخی از نشریات گردشگری حضور داشتند اما حضور نشریات و رسانه های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و صنایع دستی کمرنگ بود. همچنین یک سایت اطلاع رسانی گردشگری نیز معرفی شد که مانند سایت‌های اطلاع رسانی دیگر بسیاری از اطلاعات گردشگری آن هنوز کامل نشده است و معلوم نیست آیا این سایت هم به سرنوشت سایت های دیگر دچار می شود یا نه. چون سازمان میراث فرهنگی از این سایت تنها حمایت معنوی کرده است.

هتلی که در آن گرگ نگهداری می‌شد، به جامعه هتلداران فارس رسید!

در این هفته خبر رسید که هتل آپادانا مرودشت شیراز واقع در حریم درجه یک تخت جمشید که چندی پیش به دلیل نگهداری گرگ در آن پلمپ شده بود، در قالب مزایده‌ای از سوی صندوق حفظ و احیا به جامعه هتلداران استان فارس واگذار شد.

روز دهم خرداد سال گذشته، احسان ایروانی، مدیرعامل سابق صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی به خبرنگار مهر گفته بود: در جلسه‌ای که با بهره بردار داشتیم، او ادعا کرد که از جیبش پول گذاشته و در این هتل خرج کرده. من زمانی که مدیر حراست را به این هتل فرستادم، اعلام کرد بهره بردار به اندازه پول هتل از این قهوه خانه درآمد کسب می‌کند. این مجموعه تاریخی است و اگر برای آن یک نوع کاربری تعریف شده است پس براساس همان قرارداد بسته می‌شود و دیگر نباید هیچ تغییری در بنا ایجاد شود، در حالی که طرح ایجاد قهوه خانه دوم، بدون طرح مصوب صندوق حفظ و احیا و بدون اجازه این صندوق اجرا و به مجموعه هتل اضافه شده است. حراست میراث فرهنگی استان فارس به ما اعلام کرد، بابت این هتل و بهره بردار هر از چندگاهی اماکن به ما اخطار می دهد. چون اماکن معترض فعالیت های اوست و گفته که در این مکان حیوان نگهداری می‌شود. شغل بهره‌بردار هتل، محیط بانی است. طبق گزارشی که برای من روایت شده این بهره بردار در هتل آپادانا گرگ نگهداری می کرده است. این موضوع مستند شده و در اختیار حراست میراث فارس قرار دارد.

اکنون دوباره از صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی خبر رسیده که جامعه هتلداران استان فارس با قراردادی ۵ ساله و اجاره ماهیانه ۴۰۳ میلیون ریال و اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای مرمت، برنده مزایده شد.

اسکلت کشف شده در مولوی به موزه ملی ایران انتقال یافت

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی از انتقال اسکلت بانوی ۷ هزار ساله کشف شده در خیابان مولوی به موزه ملی ایران خبر داد و گفت: این اسکلت در بخش پیش از تاریخ موزه ملی آرام گرفت.

حمیده چوبک به خبرنگار مهر گفت: این اسکلت در هفته پژوهش رونمایی می‌شود و از آن زمان قابل بازدید است. به همراه این اسکلت، باقی‌مانده اسکلت دومی که در همین سایت کشف شده بود نیز انتقال داده شده است. اگر سازمان‌ها و نهادهای دیگر مانند شهرداری به کمک سازمان میراث فرهنگی می‌آمدند می‌توانستیم اولین سایت موزه شهری را در ایران داشته باشیم، اما چنین اتفاقی اکنون نیفتاده و مجبور هستیم تا محل کشف این اسکلت‌ها را پر کرده تا زمانی که شرایط لازم برای کاوش‌های گسترده‌تر پیش آمد، دوباره این سایت را باز کنیم.

بافت قدیمی روستای اروست مدرن می‌شود!

بافت قدیمی روستای اروست در منطقه گردشگری باداب سورت جای خود را به بافت مدرن می‌دهد. مردم این روستاخانه‌های خشتی و گلی خود را تخریب کرده و به جای آن از بتون‌های سیمانی و سنگ‌های براق استفاده می‌کنند.

اروست روستایی از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران است که برخی ریشه نامش را درخت ارس (ors) می‌دانند که در آن حوالی می‌روید. برخی دیگر آن را تغییر یافته آروس می‌دانند. همچنین می گویند که عروسی از خاندان نجیب زادگان به این منطقه سفر کرده بود که هنگام گشت و گذار خسته شده و به دنبال حیوانی برای سوار شدن می‌گشت و درخواست اسب کرد و به این صورت گفتند که آروس مال خواست. این جمله آنقدر پیچید که نام روستایی که عروس مال خواست را آروس و روستای رو به رو را مال خواست نام گرفت. اما در طی زمان نام روستای آروس به اروست تغییر کرده است. ضمن اینکه نام روستای مالخواست همچنان مثل اول باقی است.

در کنار این روستاها منطقه گردشگری باداب سورت قرار دارد که تا چند سال پیش کسی آن را نمی شناخت. اما مردم روستا آن را به گردشگران معرفی کردند و اکنون خانه‌های آنها میزبان گردشگران است. آنقدر گردشگر از این منطقه بازدید می کند که اهالی روستاهای مالخواست و اروست هر کدام سعی می‌کنند این جاذبه گردشگری را به نام خود کنند. در این میان اما آنها از یک جاذبه دیگر در روستای خود غافل شده اند آن هم معماری روستایشان است.

روستای مالخواست هنوز آنقدر تغییر شکل نداده که بتوان گفت بافت معماری آن به هم ریخته اما مردم روستای اروست خانه های خشتی و گلی خود را تخریب می‌کنند و به جای آن با بتون‌های سیمانی و سنگ های مرمر و براق خانه می‌سازند. به این ترتیب از وضعیت سکونت در خانه های خشتی که نگهداری از آن برایشان سخت است، به قول خودشان راحت شده و خانه‌ها را مدرن می‌کنند. حتی در برخی از این خانه ها آشپزخانه‌ها را «اپن» می سازند!

۲۴ قلم طلا و جواهرات متعلق به دوره ساسانی و سلوکی در تهران کشف شد

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از دستگیری یک قاچاقچی اموال تاریخی و کشف ۲۴ قلم طلا و جواهرت ارزشمند مربوط به ادوار تاریخی سلوکی و ساسانی خبر داد. سرهنگ محمد کربلایی با بیان این مطلب گفت: برابر اخبار واصله به واحد معاونت منابع و مخبرین یگان حفاظت استان تهران، مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش اشیاء عتیقه و احتمال فروش قریب الوقوع آن به قاچاقچیان بین المللی با توجه به اهمیت موضوع، پس از اقدامات و بررسی‌های اولیه و احراز صحت خبر، تیمی از ماموران معاونت عملیات یگان حفاظت وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از ماه‌ها تلاش شبانه روزی این تیم و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، با انجام هماهنگی های لازم از طریق مقام قضایی تهران و اخذ دستورات لازم، طی عملیاتی ویژه در انجام معامله ای صوری نسبت به دستگیری یک نفر قاچاق اموال تاریخی اقدام کردند که در این رابطه ۲۴ قلم اشیاء تاریخی منحصر به فرد شامل طلا و جواهرات ارزشمند و ذی قیمت کشف شد.