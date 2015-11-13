مسئولان و خیرین به فکر جبران خسارات سیلاب در فارس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرادی در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با بیان اینکه بارش باران نعمتی است که امیدواریم ادامه داشته باشد، گفت: خوشبختانه در بهترین زمان ممکن شاهد بارش باران بودیم که در شهر شیراز ۸۰ میلیمتر و در برخی از شهرک‌های اطراف ۱۲۴ میلیمتر بارید.

وی یادآور شد: اما در این میان در برخی از نقاط استان شاهد ایجاد سیلاب و بروز خسارت بودیم که در این راستا مسئولان استان و خیرین باید به فکر جبران این وضعیت باشند.

امام جمعه موقت شیراز افزود: خوشبختانه در برخی نقاط جنوبی استان بیش از سه هزار و ۵۰۰ آب‌انبار امروز ۸۰ درصد پر شده که به طور حتم در بارش‌های بعدی ظرفیت این آب‌انبارها نیز تکمیل می‌شود.

حجت‌الاسلام مرادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۲۶ آبان ماه سالروز آزادی سوسنگرد است گفت: زمانی که صدام شهر سوسنگرد را تسخیر کرد، طی مصاحبه‌ای خبر از معرفی استاندار خوزستان داد که پس از آن با دستور مستقیم امام(ره) طی ۲۴ ساعت سوسنگرد با فرماندهی قوی مقام معظم رهبری و شهید چمران پس گرفته شد.

وی ادامه داد: در آزادی سوسنگرد، تیپ ۳۷ زرهی شیراز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشت.

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه پویا و توسعه‌یافته باید به مواردی خاص توجه داشته باشد، گفت: دیدار مسئولان دانشگاه‌ها با مقام معظم رهبری، پیام‌ها و سخنان مختلفی داشت که برای رشد و توسعه باید به آنها توجه شود.

حجت‌الاسلام مرادی افزود: اگر خواهان پویایی و رشد دانشگاه هستیم، باید بخشی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری باشد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست، تاکید کرد: طی صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا، وضعیت اضطراری در این رابطه ایجاد شده و این دقیقاً همان فرمایشات مقام معظم رهبری است که بارها تاکید کردند آمریکا قابل اعتماد نیست.

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسئله حجاب در شهر شیراز نیز تاکید کرد: موضوع حجاب در شهر شیراز به یک چالش تبدیل شده و ما دیگر شاهد کشف حجاب در خودروها و برخی از اماکن هستیم که برای بانوان مذهبی جای نگرانی ایجاد کرده است و در این راستا نیروی انتظامی باید تلاش و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد.