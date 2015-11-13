اولویت مهم دادگستری گیلان، حفظ منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور در همایش پیشگیری از وقوع جرم که صبح جمعه در سالن همایش های شهید مطهری انزلی برگزار شد، به حفظ منابع طبیعی به عنوان اولویت مهم دادگستری گیلان اشاره و اظهار کرد: با توجه به دغدغه های رهبری و سیاست های کلی نظام و تاکیدات مسئولان قضایی، امروز قوه قضاییه در حفظ منابع طبیعی محوریت کار را به عهده دارد.

وی تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع، سواحل، حریم دریا و رودخانه ها در دستگاه قضایی و سایر دستگاه های متولی در حال پیگیری است که از این لحاظ، گیلان در مقایسه با سایر استان ها، پیشرو است.

رئیس کل دادگستری گیلان یکی از عمده مسئولیت های معاونت پیشگیری این اداره را حفاظت از منابع طبیعی عنوان و تاکید کرد: برای موفقیت در این بخش باید نگرش ها را تغییر داده و به شیوه های صحیح و عملی رسید و همه در برابر این رسالت مهم احساس مسئولیت داشته باشیم.

سیاوش پور در ادامه به پایین بودن آمار جرایم خشن در گیلان اشاره کرد و افزود: گیلان با وجود ۲۸۴ کیلومتر مرز ساحلی از چابکسر تا آستارا و برخورداری از دو بندرگاه مهم، از حیثت امنیت دارای شرایط خوبی است.

وی ارائه راهکارهایی برای کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر در میان افراد جامعه را یکی دیگر از محورهای مهم دادگستری دانست و اعلام کرد: اولویت و فراوانی جرایم در گیلان غالبا با سایر استان های کشور مشابه است و معضل مواد مخدر در سراسر کشور به عنوان یک گرفتاری همه جا وجود دارد اما تا زمانی که مساله تقاضا حل نشود، مقابله با آن امکان پذیر نیست.

سیاوش پور با بیان این که از زمان تصدی ایت الله شاهرودی بحث پیشگیری ازجرایم به عنوان مبحث مهمی که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده مورد توجه قرار گرفته است افزود: دادگستری با اجرای برنامه ای با عنوان بهداشت قضایی، در راستای مسائلی که می تواند در کاهش پرونده ها موثر باشد برنامه ریزی کرده است.

رییس کل دادگستری گیلان حجم بالای پرونده های قضایی در کشور و از جمله دراستان را با وجود توانمندی های داخلی و بین المللی کشور، ضعف بزرگی دانست و خاطرنشان کرد: با مقایسه تعداد پرونده های موجود در دادگستری های کشور با سایر کشورها می توان به ضعف هایی که در بخش آموزش های اجتماعی و فرهنگی و همچنین کمبودهایی که در بخش اقتصادی وجود دارد، پی برد.

وی با بیان این که مهمترین کار قوه قضاییه امر قضاوت است و بخش پیشگیری غالبا به سایر دستگاه ها مربوط می شود افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، ایجاد معاونت پیشگیری از جرم با تکیه بر توانمندی های موجود یکی از الزامات محسوب می شد.

سیاوش پور اظهار کرد: برای پیشگیری، نیاز به یک الگوی علمی مشترک و اجماع نظر در رابطه با مسایل مختلف وجود دارد.

همایش پیشگیری از وقوع جرم با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم استان ها و اداره کل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی، با هدف تبیین مدل مدیریت برنامه های مصوب استانی، ارایه بازخورد از وضعیت پیشرفت برنامه ها، بیان چالش های پیش روی استان ها، استخراج راهکارها و تبادل تجربیات استانها برگزار شد.