به گزارش خبرنگار مهر، هاشم قاسمی صبح جمعه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: کارهای خوبی در حوزه سلامت در سطح کشور صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز شاهد اجرای طرحها و برنامههای متنوعی هستیم.
وی حمایت از بیماران کلیوی را بسیار مهم خواند و با تاکید بر لزوم همکاری و همراهی و مشارکت همه مسئولان در این کار خیر، افزود: مسئولان استان بوشهر در حمایت از بیماران کلیوی مشارکت خوبی دارند و امیدواریم شاهد استمرار و افزایش این حمایتها باشیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران خاطرنشان کرد: استانهای ساحلی و جنوبی کشور ۱.۵ برابر دیگر نقاط در معرض بیماری کلیوی هستند.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۵۰ میلیون تومان برای دیالیز هر بیمار هزینه میشود، اضافه کرد: ۶۲۱ بیمار دیالیزی در استان بوشهر وجود دارد که سالانه ۵۰ نفر با مشارکتهای خیران و مسئولان پیوند میشوند.
قاسمی با اشاره به اینکه در قالب طرح تحول نظام سلامت توجه ویژهای به بیماران کلیوی صورت گرفته است، بیان کرد: بیماران انتظار حمایت دارند و امیدوارند که بستههای حمایتی ویژه به آنها تعلق بگیرد.
وی با اشاره به انجام پیوند برای یکصد نفر از بیماران کلیوی استان بوشهر طی دو سال اخیر، گفت: ساختمان انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر باید ساخته شود تا زمینه برای بیماریابی، آموزش و پژوهش فراهم شود.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران به نقش مهم این انجمن در فرهنگسازی و پیشگیری از بیماری کلیوی اشاره کرد و افزود: انجمن بیماران کلیوی کشور طی ۳۵ سال فعالیت خود اقدامات مهمی درسطح کشور و همچنین خارج از کشور داشته است.
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