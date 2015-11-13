راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بسیار دیر اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت در همایش پیشگیری از وقوع جرم که صبح جمعه برگزار شد اظهار کرد: هرچه آسیب های اجتماعی گسترده تر باشد، به همان نسبت نیز وقوع جرایم بیشتر و متنوع تر است.

وی با اشاره به علل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز جرایم افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم و زندگی همراه با آسایش باید عمل به دستورات اسلام و کاهش جرم از طریق پیشگیری را در اولویت قرار دهیم.

الفت با اشاره به وجود ضرورت و اهمیت پیشگیری درکاهش بروز جرایم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهمتر و بنیادی تر از مبارزه با جرائم است که متاسفانه فعالیت در این زمینه در تمام نهاد‌ها و دستگاه های ذیربط بسیار دیر آغاز شده است.

وی با اشاره به این که نگاه منفعلانه به مباحث پیشگیری دستاوردی در این زمینه به همراه نخواهد داشت افزود: با نگاه به گستردگی آسیب های اجتماعی متوجه می شویم که باید عقب ماندگی خود را به‌صورت جدی جبران کنیم.

الفت با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری در انجام فعالیت هایی که منجر به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می شود تاکید کرد: پیشگیری رشد مدار، وظیفه مستقیم ما برای کاهش جرم و در نتیجه کاهش پرونده ها بوده و باید جامعه، مدیریت استان و مسئولان بخش های مختلف را مجاب به تلاش برای پیشگیری کنیم.

معاون قوه قضائیه در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم متذکر شد: لازمه تاثیر گذاری فعالیت های پیشگیرانه، نفوذ در میان توده های مردم و تاثیر گذاری در این بخش است و برگزاری جلسات مختلف در این باره تاثیری بر پیشگیری و کاهش جرائم نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: پیشگیری یک مسئله فرا قوه ای است که باید با مشارکت و همگرایی همه دستگاه های اجرایی پیگیری شود.

الفت با بیان اینکه آسیب های اجتماعی نتیجه کم کاری یا عملکرد غلط همه دستگاهها است گفت: همه مدیران باید کم کاری خود در این زمینه را پذیرفته و مسئولیت خود را قبول کنند و با قبول نقش خود در این باره، وضعیت موجود را اصلاح کرده و بهبود بخشند.

وی افزود: با نگاهی جدید می توان برنامه ها را به صورت جدی پیش برده و در صورت همکاری همه جانبه دستگاه های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و مردمی، به آینده ای بهتر امیدوار بود.