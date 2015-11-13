مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری سنندج منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامیاب شادمان شهردار سنندج با صدور حکمی توفیق سرافراز را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان آرامستان های شهرداری سنندج منصوب کرد.

در بخشی از حکم کامیاب شادمان شهردار سنندج به توفیق سرافزار آمده است: به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به استناد ماده 19 اساسنامه سازمان آرامستانها، نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به عنوان مدیرعامل سازمان آرامستان ها منصوب می شوید

در ادامه این حکم آمده است: امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین کوشا باشید.

طی چند ماه اخیر سازمان آرامستان های شهرداری سنندج به وسیله سرپرست اداره می شود و قرار است که از این پس توفیق سرافراز به عنوان مدیرعامل این سازمان انجام وظیفه کند.

یکی از چالش های اصلی و پیش روی سازمان آرامستان های شهرداری سنندج، کمبود زمین مناسب است و به همین دلیل این روزها شهرداری در تکاپوی رفع این مشکل جدی است.

توفیق سرافراز از چهره های فعال سیاسی اصلاح طلب است که پیش از این ریاست دفتر دو نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران را در دو دوره مختلف بر عهده داشته است.