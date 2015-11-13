جايزه ويژه كارگردانی «فالودی» مجارستان برای کارگردان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم كوتاه «آغي» در ادامه حضورهاي بين‌المللي در بخش مسابقه فيلم‌هاي كوتاه جشنواره «فالودي» مجارستان حضور داشت و با فيلم‌هايي از كشورهاي مختلف به رقابت پرداخت.

مراسم پاياني اين جشنواره روز جمعه هفتم نوامبر با حضور برخي از هنرمندان و اساتيد دانشگاهي مجارستان در سالن اپراي بوداپست برگزار شد و هيات‌ داوران جشنواره جايزه ويژه خود براي بهترين كارگرداني را به يوسف كارگر براي كارگرداني فيلم كوتاه «آغي» اهدا كردند.

هيات داوران در بيانيه خود درباره اهداي اين جايزه به كارگر اشاره كردند: «آغي يكي از جدي ترين و حس برانگيزترين فيلم‌ها در بين فيلم‌هاي رقابتي بود. ما به عنوان هيات داوران همچون تماشاگران آن را بسيار دوست داشتيم. متاسفانه فيلم‌هاي اروپايي اغلب چيزي در مورد داستان‌هاي واقعي، مشكلات، غم‌ها و اندوه و ... نمي‌گويند ولي كارگردان فيلم آغي تمامي اين موارد را در فيلم خود با به كارگيري فرم خوبي به اجرا درآورده است و ما را مجاب به اهداي اين جايزه كرد.»

اين جايزه از طرف دانشگاه هنرهاي سينمايي مجارستان اهدا مي‌شود.

جشنواره بين‌المللي فالودي كه هرساله در دو بخش فيلم و عكس با يك تم مشخص توسط آكادمي فيلم بوداپست برگزار مي‌شود، با هدف بحث از طريق زبان تصوير و گفتگو ميان ديدگاه‌هاي متفاوت، داراي برنامه‌هاي مختلفي چون نمايش فيلم، كارگاه‌هاي آموزشي، جلسات پرسش و پاسخ و … است.

نوزدهمين دوره اين جشنواره امسال با تم «تصميم» در بخش‌هاي كوتاه داستاني، مستند، تجربي و دانشجويي در روزهاي ۶ و ۷ نوامبر در بوداپست مجارستان برگزار شد.