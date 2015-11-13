کشاورز: تیم ملی فوتسال قهرمانی های ایران در آسیا را تکمیل می کند

محمد کشاورز ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در رابطه با بازگشتش به تیم ملی پس از دو سال، گفت: خوشحالم که دوباره به تیم ملی دعوت شدم و می توانم برای این تیم مفید باشم. حضور در تیم ملی برای هر بازیکنی افتخار محسوب می شود. از این بابت بسیار خوشحال هستم.

وی در خصوص تصمیم کناره گیری از تیم ملی افزود: در آن زمان من خودم از حضور در تیم ملی انصراف دادم. خسوس اصرار داشت که با همان شرایط من در تیم ملی حضور داشته باشم، اما به دلایلی که فعلا دوست ندارم آنها را مطرح کنم، با تصمیم خودم از حضور در تیم ملی انصراف دادم؛ البته از این نظر خوشحال هستم که دوباره این افتخار را به دست آوردم تا پیراهن تیم ملی را بر تن کنم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: در آن زمان بحث هایی در تیم ملی وجود داشت که من تصمیم به انصراف از همراهی تیم ملی را گرفتم. در حال حاضر دوست ندارم در خصوص آن اتفاقات صحبت کنم، اما در زمانی مناسب بحث ها را بازگو خواهم کرد.

کشاورز در خصوص مسابقات جام جهانی برزیل نیز تصریح کرد: این مسابقات برای تیم ملی مفید بود، هم از نظر تدارکاتی که ما موفق شدیم ۵ مسابقه خیلی خوب را در یک تورنمنت با تیم های خوبی انجام دهیم. البته حضور در فینال مسابقات گرندپری نیز به اعتبار فوتسال ما کمک کرد، مخصوصا در فینالی که ما برابر برزیل بازی کردیم.

وی در رابطه با مسابقات جام ملت های آسیا گفت: در این بازیها به قهرمانی خیلی امیدوار هستیم، زیرا چند سالی است که نتوانستیم در رده بین المللی رتبه قابل قبولی را کسب کنیم. امیدواریم که پس از قهرمانی تیم تاسیسات در آسیا و قهرمانی تیم فوتسال بانوان بتوانیم ما نیز با قهرمانی تکمیل کننده قهرمانی های فوتسال باشیم.

کشاورز خاطرنشان کرد: در حال حاضر از زمانی که آقای ناظم الشریعه به تیم ملی آمدند، روند مثبتی را پیش گرفتیم و توانستیم در بازی های پیش رو نتایج خوبی کسب کنیم. خیلی امیدوار هستیم که این روند تا بازی های آسیایی نیز ادامه داشته باشد تا قهرمان آسیا شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی تیم ملی را به عنوان بازیکن همراهی خواهید کرد، گفت: تا زمانی که بتوانم برای تیم ملی مثمر ثمر واقع شوم، به کارم در این تیم ادامه می دهم. زمانی هم که فکر کنم نمی توانم برای تیم ملی مفید باشم، برای این تیم دعا خواهم کرد.

کشاورز در پایان گفت: مربیگری فعلا برایم زود است، اما باید جلوتر برویم تا ببینیم شرایط چگونه رقم خواهد خورد.