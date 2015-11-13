جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان و جانبازان شرکت نفت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ خطیبی معاون مدیرعامل شرکت نفت خزر ظهر جمعه در آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات در شرکت نفت خزر بهشهر، گفت: حضور جانبازان و معلولان در این شرکت به مجموعه برکت داده و قداستی در این مجموعه حاکم کرده است.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این مسابقات نیز ایجاد فضایی فرح‌بخش و دل‌نشین برای کارکنان و ایجاد رقابتی سالم، همراه با دوستی است و به‌هیچ‌عنوان به دنبال رقابت نیستیم چراکه این دلیرمردان در میدان نبرد ۸ ساله با دشمن در دفاع مقدس، رقابت خود را نشان داده و پیروز میدان شدند.

خطیبی همچنین با اعلام اینکه شرکت نفت خزر جزو محدود شرکت‌هایی است که در زمینهٔ حفاری در آب‌های عمیق فعالیت می‌کند، یادآور شد: بهره‌مندی از نیروی انسانی توانمند و پویا به‌عنوان سرمایه این شرکت از مهم‌ترین افتخارات و زمینه‌ساز موفقیت‌های ما است.

معاون مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: ما با استفاده از توان دانشمندان و نیروهای متخصص داخلی خواستن را معنا کردیم و دسترسی به ۲ حوزه نفتی عظیم در دریای خزر بیانگر استفاده و بهره‌مندی از همین نیروهای متخصص و کارآمد است.

خطیبی افزود: با توجه به پیچیدگی‌های فراوان در صنعت نفت، بخشی از مأموریت محول شده به شرکت نفت خزر انجام عملیات اکتشاف، توسعه و تولید در دریای خزر و استان‌های شمالی است.

وی گفت: دستیابی به دانش حفاری در آب‌های عمیق از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت نفت خزر است.

رمضان آجورلو مدیر منابع انسانی شرکت نفت خزر نیز در این جشنواره گفت: دهمین جشنواره فرهنگی - ورزشی معلولان و جانبازان شرکت نفت ایران به میزبانی شرکت نفت خزر در بهشهر امروز جمعه ۲۲ آبان ماه در شرکت نفت خزر آغاز و تا ۲۶ آبان ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات فرهنگی - ورزشی از ۲۲ تا ۲۶ آبان ماه و با حضور ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی فوتسال، شطرنج، تنیس، شنا، تیراندازی و دارت در حال برگزاری است.