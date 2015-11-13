اسامی غرفه های برتر بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ساعتی پیش در طبقه دوم شبستان مصلای بزرگ امام خمینی (ره) محل برگزاری این نمایشگاه آغاز شد.
فهرست غرفه های برتر نمایشگاه بیست و یکم به شرح زیر است:
خبرگزاری ها: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
روزنامهها:شهروند
مؤسسات مطبوعاتی:اصفهان امروز
نشریات محلی و استانی:صفای سخن
دین و اندیشه: به طور مشترک خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) و خبرگزاری حوزه
آموزشی - تخصصی: پایگاه خبری وبدا
سیاسی- اقتصادی: مهرنامه
عمومی-خانوادگی: چهارفصل
فرهنگی و هنری: پایگاه خبری شادشو
همچنین در میان ادارات کل ارشاد استانها ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان حایز بیشترین امتیاز و غرفه برتر ادارات کل ارشاد استانها شد.
به هر یک از رسانه هایی که غرفه هایشان در نمایشگاه امسال برگزیده شده است، لوح تقدیر و ۷ سکه بهار آزادی اعطا شد. همچنین این غرفه ها از تخفیف ۵۰ درصدی بهای غرفه در نمایشگاه سال بعد و امتیاز ویژه در طرح رتبه بندی یا ضریب کیفی رسانهها، برخوردار خواهند شد.
براساس این گزارش ۵۰ غرفه رسانه های بخش خصوصی هم که حضور فعالانه ای در نمایشگاه بیست و یکم داشتند به شرح زیر مورد تقدیر قرار گرفتند.
نشریات استانی و منطقه ای: پیام عسلویه، همدان پیام، نقد حال، البرز فردا، نیریزان، اتفاقیه خراسان، کاسیت
بخش عمومی و خانواده: کوک، موفقیت، نبات، تبار، فکه، راز
دین و اندیشه: عصر اندیشه، فرهنگ اسلامی
فرهنگی و هنری: سینما، پایگاه موسیقی ما، آزما، فیلمخانه، خط خطی، بخارا، هنر بازیگری، فرهنگ امروز، هنرپو
آموزشی و تخصصی: نسل برتر، طره، اقتصاد مدیریت شهری، چهارراه، نجوم ،طراح، پیام ام اس، هنر عکاسی، پارسیان
سیاسی و اقتصادی: پایگاه خبری تابناک، پایتخت کهن، اندیشه پویا، حمل و نقل، نسیم بیداری، اقتصاد آنلاین، امید جوان، پایگاه خبری ناطقان، پایگاه خبری رویکرد اقتصادی
خبرگزاری های عمومی:خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
موسسات مطبوعاتی: دنیای تغذیه و سلامت، موسسه فرصت سازان امروز، موسسه ابن سینای بزرگ، موسسه خبر
روزنامه های سراسری: آسیا، گسترش صمت، هنرمند، وصف صبا
به این ۵۰ نشریه از یک تا پنج میلیون تومان هدیه نقدی تعلق گرفت.
همچنین جایزه پاکیزه نویسی و درست نویسی در مطبوعات از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ۳رسانه خراسان، خراسان شمالی و ابرار ورزشی اعطا شد.
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