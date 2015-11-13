اسامی غرفه های برتر بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ساعتی پیش در طبقه دوم شبستان مصلای بزرگ امام خمینی (ره) محل برگزاری این نمایشگاه آغاز شد.

فهرست غرفه های برتر نمایشگاه بیست و یکم به شرح زیر است:

خبرگزاری ها: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

روزنامه‌ها:شهروند

مؤسسات مطبوعاتی:اصفهان امروز

نشریات محلی و استانی:صفای سخن

دین و اندیشه: به طور مشترک خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) و خبرگزاری حوزه

آموزشی - تخصصی: پایگاه خبری وبدا

سیاسی- اقتصادی: مهرنامه

عمومی-خانوادگی: چهارفصل

فرهنگی و هنری: پایگاه خبری شادشو

همچنین در میان ادارات کل ارشاد استانها ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان حایز بیشترین امتیاز و غرفه برتر ادارات کل ارشاد استانها شد.

به هر یک از رسانه هایی که غرفه هایشان در نمایشگاه امسال برگزیده شده است، لوح تقدیر و ۷ سکه بهار آزادی اعطا شد. همچنین این غرفه ها از تخفیف ۵۰ درصدی بهای غرفه در نمایشگاه سال بعد و امتیاز ویژه در طرح رتبه بندی یا ضریب کیفی رسانه‌ها، برخوردار خواهند شد.

براساس این گزارش ۵۰ غرفه رسانه های بخش خصوصی هم که حضور فعالانه ای در نمایشگاه بیست و یکم داشتند به شرح زیر مورد تقدیر قرار گرفتند.

نشریات استانی و منطقه ای: پیام عسلویه، همدان پیام، نقد حال، البرز فردا، نیریزان، اتفاقیه خراسان، کاسیت

بخش عمومی و خانواده: کوک، موفقیت، نبات، تبار، فکه، راز

دین و اندیشه: عصر اندیشه، فرهنگ اسلامی

فرهنگی و هنری: سینما، پایگاه موسیقی ما، آزما، فیلمخانه، خط خطی، بخارا، هنر بازیگری، فرهنگ امروز، هنرپو

آموزشی و تخصصی: نسل برتر، طره، اقتصاد مدیریت شهری، چهارراه، نجوم ،طراح، پیام ام اس، هنر عکاسی، پارسیان

سیاسی و اقتصادی: پایگاه خبری تابناک، پایتخت کهن، اندیشه پویا، حمل و نقل، نسیم بیداری، اقتصاد آنلاین، امید جوان، پایگاه خبری ناطقان، پایگاه خبری رویکرد اقتصادی

خبرگزاری های عمومی:خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

موسسات مطبوعاتی: دنیای تغذیه و سلامت، موسسه فرصت سازان امروز، موسسه ابن سینای بزرگ، موسسه خبر

روزنامه های سراسری: آسیا، گسترش صمت، هنرمند، وصف صبا

به این ۵۰ نشریه از یک تا پنج میلیون تومان هدیه نقدی تعلق گرفت.

همچنین جایزه پاکیزه نویسی و درست نویسی در مطبوعات از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ۳رسانه خراسان، خراسان شمالی و ابرار ورزشی اعطا شد.