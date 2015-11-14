خبرگزاری فاس نوشت: خسرو صادقنیت در رابطه با اختلالات خواب، اظهار داشت: افزایش اختلالات خواب در کشور براساس بررسی علمی صورت نگرفته لذا این مسئله را تأیید نمی کنیم.
وی افزود: اختلال خواب یکی از بیماریهای شایع به شمار میرود و به عوامل مختلفی بستگی دارد به طور کلی ۸۰ نوع اختلال خواب وجود دارد که بیخوابی و مشکلات تنفسی در خواب ۲ نوع عمده آن است.
این متخصص طب کار و فلوشیپ اختلالات خواب بیان داشت: ۳۰ درصد مردم مشکل بیخوابی را تجربه کرده و ۱۰ درصد افراد هم در کشور به صورت مزمن با این بیماری دست به گریبان هستند.
صادق نیت تاکید کرد: بیخوابی در عملکرد روزانه تاثیر گذاشته و کیفیت زندگی و سلامت افراد را تحت تاثیر قرار میدهد بنابراین برای درمان آن باید اقدامات لازم را انجام داد.
وی با اشاره به بیماری مشکلات تنفسی در خواب گفت: این مسئله در ۲۵ درصد آقایان و ۱۰ درصد زنان گزارش شده و از مهمترین نشانههای آن خر و پف در خواب است. بیشتر مردم خر و پف را علامت خواب میدانند در صورتی که نوعی نشانه اختلال خواب به شمار میروند.
رئیس انجمن خواب ایران با بیان اینکه خر و پف و وقفه تنفسی در خواب عوارض جدی و متعددی دارد افزود: این مشکل میتواند برای بیمار مرگبار باشد کسی که خر و پف میکند یعنی راه تنفسی آن تنگ شده است، همچنین علایمی مانند خوابآلودگی طی روز و فشار خون بالا از دیگر نشانههای وقفه تنفسی حین خواب به شمار میرود.
صادقنیت تصریح کرد: این مشکل در درازمدت فرد را با مسایلی همچون سکته مغزی و قلبی مواجه کرده و احتمال افزایش فشار خون و ایجاد دیابت از دیگر عوارض وقفه تنفسی در خواب محسوب میشود. همچنین افرادی که مبتلا به فشار خون بوده در صورتی که با این مشکل مواجه باشند درمان برای آنها سختتر میشود و احتمال تصادفات رانندگی و حوادث شغلی در محیط کار برای بیماران دچار وقفه تنفسی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه خر و پف و وقفه تنفسی یادگیری را به ویژه در دانشآموزان و دانشجویان دچار مشکل میکند افزود: کم حوصلگی و افسردگی از دیگر علایم وقفه تنفسی در خواب است و اگر بیمار نسبت به درمان آن اقدام نکند ممکن است سالها مبتلا باشد و دچار عوارض گوناگونی شود.
رئیس انجمن خواب ایران خاطر نشان کرد: خانواده و دوستان به ویژه همسر بهترین افرادی هستند که میتوانند متوجه اختلال خواب نزدیکان خود شوند و جهت درمان به آنها هشدار دهند.
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