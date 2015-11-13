دهمین جشنواره قرآنی «مدهامتان» در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دبیرخانه جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور ظهر جمعه در آئین اختتامیه مرحله استانی دهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان استان سمنان در محل مسجد رسول اکرم(ص) شاهرود با بیان اینکه سمنان یکی از استان های فعال و دارای ظرفیت در بخش قرآنی وحوزه های فرهنگی است، گفت: باید از این ظرفیت ها و پتانسیل ها بیش از بیش بهره برد.

مجتبی میرزایی نسب همچنین به اهداف جشنواره مدهامتان اشاره داشت و گفت: این مسابقات در گروه ۱۸ سال تا ۳۰ سال برگزار می‌شود.

وی از برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان در ۲۵ استان کشور تا کنون خبرداد و گفت: در شش استان باقی مانده دیگر تا پایان هفته آینده برگزار می شود.

برگزاری مرحله کشوری جشنواره قرآنی مدهامتان در اصفهان

مسئول دبیرخانه جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور تصریح کرد: جشنواره قرآنی مدهامتان در رشته‌های قرائت، حفظ، اذان، ترتیل، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه، تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برای خواهران و برادران انجام شد.

میرزایی‌نسب از راهیابی برگزیدگان جشنواره استانی قرآنی مدهامتان به مرحله کشوری و میزبانی اصفهان خبرداد و گفت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ایجاد فضای رقابتی سالم برای علاقه مندان و همچنین تربیت نیروهای مستعد قرآنی است.

وی اظهار امیدواری کرد: هر روز شاهد وسعت وگسترش فعالیتهای قرآنی در کشور باشیم .

حضور ۶۳ نفر در جشنواره قرآنی مدهامتان استان سمنان

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در سالجاری ۶۳ نفر از اعضای کانون های مساجد این استان برای رقابت در دهمین جشنواره قرآن مدها مّتان در بخش خواهران وبرادران ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام محمدرضا حدادیان گفت: از این تعداد شرکت کننده ۴۴ نفر برادر و ۱۸ نفر خواهر هستند.

وی از حضور شش داور در این جشنواره خبرداد و گفت: این جشنواره در رشته های قرائت، حفظ، اذان، ترتيل، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه، تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار شد.

به گفته حدادیان خواهران شرکت کننده در این جشنواره در حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء وکل قرآن به رقابت پرداختند.

جامعه‌ ای که با قران انس دارد، دچار خطا و اشتباه نمی‌شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان حضور پر نشاط‌تر اعضای کانون‌ها در فعالیت‌های قرآنی ملی و بین‌المللی، شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه‌مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام و کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی فعال کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در قالب ایجاد رقابت سالم را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

حدادیان تصریح کرد: ترغیب و تشویق مدیران کانون‌ها به کشف استعدادهای محلی و منطقه‌ای فعال در امور قرآنی، کشف و شناسایی استعدادهای موجود در امر تفسیر قرآن (در بین ائمه جماعات مساجد) و آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با استعدادها و ظرفیت‌های قرآنی موجود در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نیز از دیگر اهداف طرح است.

وی تصریح کرد: جامعه‌ ای که با قران انس دارد، دچار خطا و اشتباه نمی‌شود چرا که می‌توان با دستورات الهی و تبیین قرآن کریم، به جامعه ای آرمانی دست یافت.

حدادیان افزود: دشمنان با تبلیغات منفی و مسموم خود می خواهند جامعه را از قرآن و ارزش های الهی و اسلامی دور کنند و برگزاری چنین جشنواره هایی و ... یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این تبلیغات است.

برترین های جشنواره قرآنی مدهامتان استان سمنان معرفی شدند

در پایان این مراسم در رشته حفظ در بخش برادران محمد تقی سعدالدین از کانون فرهنگی هنری نور سمنان در حفظ کل قرآن و سعید اسکندری در حفظ ۱۰ جزء قرآن به عنوان نفرات اول معرفی شدند.

در رشته ترتیل نیز محسن سفیدیان از کانون خاتم الاوصیاء سمنان، سید یوسف حسینی از کانون اخلاص و ایثار شاهرود و حمید رضا رهایی از کانون شهید همت سمنان مقام های اول تا سوم این دور از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در رشته اذان نیز امین هادی از کانون رسول اکرم (ص) شاهرود، مرتضی خادم از کانون ایثار دامغان و مهران پور طاهریان از کانون لقمان حکیم مهدیشهر اول تا سوم شدند.

در رشته ترتیل هم حمید فلاح، امیرحسین شاه محمدی و محسن خطیبی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش خواهران، در رشته حفظ کل قرآن کریم عطیه تبیانیان از سمنان، محبوبه عمادی از سمنان و مهساء درویشیان از سمنان مقام های اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند.

منصوره آقا حسنی، ناهید امین الهی و فاطمه بهرامی از سمنان در حفظ ۲۰ جزء قرآن عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

برگزیدگان دهمین جشنواره قرآنی مدهامتان در استان سمنان با اهداء لوح تقدیر و جوایز تقدیر شدند.