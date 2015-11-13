آزمون جامع قرآن و عترت در دامغان برگزار شد

سید امیر تقوی در حاشیه برگزاری آزمون سراسری جامع قرآن و عترت دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری این آزمون در سه مرحله اظهار داشت: این آزمون در سه بخش حفظ قرآن، مفاهیم و حفظ قرآن زیر ۱۲ سال به صورت شفاهی و با حضور شرکت کنندگان برادر و خواهر برگزار شد.

وی اضافه کرد: ۶۰ درصد از شرکت کنندگان آزمون سراسری جامع قرآن و عترت در شهرستان دامغان را خانم ها و مابقی را برادران تشکیل دادند.

مدیر اتحادیه تشکل های قرآنی استان سمنان مرکز دامغان به اهداف برگزاری این دوره از آزمون پرداخت و افزود: ایجاد انگیزه در میان عموم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان برای فراگیری معارف قرآن و عترت، استاندارد سازی آموزش های قرآن و عترت در مؤسسات و مراکز قرآنی، شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای درخشان قرآن به ویژه در گروه سنی نوجوانان از مهمترین اهداف بوده است.

تقوی تولید بانک جامع اطلاعات قرآنی در رشته های مختلف قرآن و عترت را نیز از مهمترین اهداف برگزاری این آزمون ذکر کرد و افزود: در این دوره رشد ۱۰ برابری شرکت کنندگان را شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: به شرکت کنندگان که حائز مقام و رتبه برتر در بخش های مختلف آزمون شوند از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه معتبر صادر خواهد شد.

مدیر اتحادیه تشکل های قرآنی استان سمنان تصریح کرد: آموزش قرآن از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگی به منظور تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط با آن و تحقق مفاهیم آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه است و از این روی آموزش قرآن از یک اهمیت راهبردی برخوردار است.

تقوی از شرکت ۱۰۰ نفر حافظ قرآن دامغانی در این دوره از آزمون جامع قرآن و عترت خبر داد و افزود: شهرستان دامغان ۱۰ حافظ کل قرآن دارد.

وی یادآور شد: شهرستان دامغان یک انجمن قرآن و نهج البلاغه و کانون قرآنی میثاق دارد که در مجموع ۶۰۰ نفر جوان دختر و پسر دامغانی عضو این دو تشکل قرآنی هستند.

مدیر اتحادیه تشکل های قرآنی استان سمنان در خاتمه گفت: این اتحادیه با مجوز رسمی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دامغان به فعالیت های قرآنی و ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی می پردازد.