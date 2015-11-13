رژیم های نفتی دشمن نخست آزادی ها و پیشرفت در منطقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «طلال سلمان» سردبیر روزنامه لبنانی السفیر، روز گذشته از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در ایران بازدید کرد. وی در جریان بازدید از نمایشگاه، درباره موضوعات مهم در منطقه سخنرانی کرد.

وی درباره وضعیت مطبوعات در جهان عرب، ضمن تقدیر از نقش طلایه داران جنبش ملی و انقلاب و طرفداران آزادی فلسطین از طریق مبارزه در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی اظهار داشت: پس از کودتای انور سادات و امضای معاهده کمپ دیوید میان مصر و رژیم اسرائیل و پیوستن اردن و سازمان آزادیبخش فلسطین به روند سازش با اسرائیل و امضای پیمان اسلو و سپس مشغول شدن عراق به جنگ با آمریکا و سپس توطئه علیه سوریه، زمینه برای فعالیت شبکه های ماهواره ای که از قطر و دبی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس پخش می شوند فراهم شد، شبکه هایی که از سوی عربستان سعودی حمایت مالی می شوند، این رسانه ها، اصحاب رای و اندیشه را جذب کردند و این افراد از طلایه داران آزادی، پیشرفت و وحدت عربی تغییر کرده و به خدمت صاحبان نفت و سیاست های ضد عربی و ضد فلسطینی آنها درآمدند.

سلمان با بیان این مطلب افزود: رژیم های نفتی، دشمن اول آزادی ها و پیشرفت در منطقه هستند، این رژیم ها در وقوع بحران سوریه و یمن نقش اصلی را ایفا می کنند و در این راستا سانسور شدیدی بر رسانه های سمعی و بصری دارند. این رژیم ها با هر انقلاب و تمامی انقلاب ها به ویژه انقلاب اسلامی ایران می جنگند و با هر تغییری در کشورهای عربی مقابله می کنند، این رژیم ها از گروه های افراطی در شرق و غرب حمایت می کنند گویی که این رژیم ها با خورشید، اندیشه، رای و آزادی می جنگند اما علیرغم این فشارها ما به مبارزه در راه تغییر ادامه خواهیم داد.

سردبیر روزنامه السفیر درباره سیاست رسانه های لبنان در قبال جنگ یمن اظهار داشت: مطبوعات لبنان دارای گرایشات و سیاست های مختلفی هستند، برخی روزنامه های لبنانی را می توان دارای گرایش ملی و اصلاح طلب که خواهان تغییر و پیشرفت در جهان عرب و جهان اسلام هستند معرفی کرد و در مقابل برخی روزنامه های محلی و تا حدودی طائفه ای وجود دارند و همچنین برخی رسانه ها در لبنان وابسته به نفت و کشورهای خارجی هستند لذا مطبوعات لبنانی سیاست واحدی را دنبال نمی کنند و گرایشات مختلفی در این زمینه وجود دارد.

طلال سلمان در رابطه با نقش رسانه های گروهی در تقویت وحدت اسلامی به ویژه در شرایط کنونی منطقه گفت: تقویت وحدت و انسجام اسلامی اساسا یکی از ماموریت های احزاب و سازمان ها و هیئت ها است اما در عمل اصحاب رسانه دارای اختلاف رای و عقیده هستند و این بدین معنی است که برخی رسانه ها به این مهم (تقویت وحدت اسلامی) توجه دارند و برخی دیگر خلاف این موضوع عمل می کنند.

این روزنامه نگار لبنانی درباره بحران زباله ها در این کشور اظهار داشت: بحران زباله ها در حقیقت یک مشکل ساده در هر کشوری است که برای آن راه حل وجود دارد اما این مشکل ساده تاکنون در لبنان حل و فصل نشده است و به موضوعی تبدیل شده است که امنیت و ثبات داخلی را تهدید می کند. ناگهان این مشکل در لبنان هویت طائفه ای پیدا می کند به طوری که مناطق سنی نشین زباله های مناطق شیعه و مناطق مارونی نشین زباله های مناطق دارای اهالی ارتودکس را نمی پذیرد.