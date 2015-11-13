به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در مراسم افتتاح این کتابخانه با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مهدی آذریزدی، پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران اظهار داشت: یکی از برنامههایی که در دوره مدیریت جدید کتابخانههای عمومی استان مدنظر است، تجهیز و راهاندازی بخشهای کودک کتابخانهها است.
رقیه دوست فاطمیها بیان کرد: فرهنگ کتابخوانی باید از دوران کودکی در افراد نهادینه شود و تلاش شده تا با ایجاد بخش ویژه کودک، این علاقمندی و رغبت برای مطالعه در کودکان یزدی ایجاد شود.
وی همچنین عنوان کرد: کتابهای نویسندگانی همچون مهدی آذریزدی نیز می تواند در ایجاد علاقمندی کودکان به مطالعه اثرگذار باشد بر این اساس کتابهای این نویسنده توانا در همه کتابخانه های یزد وجود دارد.
دوست فاطمیها یادآور شد: با پیشنهاد اداره کل کتابخانههای استان و توجه ویژه نهاد کتابخانههای عمومی، یک نسخه از تمامی آثار مرحوم آذریزدی خریداری و در ابتدای سال جاری به همه کتابخانههای عمومی سراسر کشور ارسال شد.
در این مراسم دو تن از مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، داستانهایی از مجموعه کتابهای «قصههای خوب برای بچههای خوب» نوشته مهدی آذریزدی را برای حاضران روایت کردند.
کتابخانه عمومی آذریزدی در فلکه سوم آزادشهر یزد در سال ۸۶ توسط نهاد کتابخانههای عمومی در زمینی به مساحت ۵۸۰ مترمربع احداث شد و هماکنون قریب به دو هزار عضو فعال دارد.
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