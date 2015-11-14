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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۴

معاون آخوندی به مهر اعلام کرد:

اقدامات سازمان راهداری برای اربعین/ نوسازی پایانه‌های مرزی

اقدامات سازمان راهداری برای اربعین/ نوسازی پایانه‌های مرزی

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به بازسازی و نوسازی پایانه‌های شلمچه و مهران برای اربعین حسینی، گفت: هماهنگی های لازم میان دستگاه‌ها برای این ایام انجام شده است.

داود کشاورزیان در گفتگو با مهر با اشاره به طرح‌های سازمان راهداری برای اربعین حسینی، گفت: از اربعین سال گذشته ستاد اربعین در وزارت کشور با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شد تا هماهنگی های لازم در این خصوص انجام گیرد.

وی با بیان اینکه اقدامات مختلفی از سوی دستگاه‌ها انجام شده است، افزود: پایانه‌های مرزی درمرز شلمچه و مهران بازسازی و نوسازی شده است و سعی کردیم گیت‌های موجود در پایانه‌های مرزی را با توجه به میزان تردد افزایش دهیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعلام اینکه این پایانه ها مجهز به تسهیلاتی برای استراحت مسافران شده است، اظهار داشت: قبل از اربعین حسینی بازدیدی از سوی وزیر راه و شهرسازی در مرز انجام می شود.

کشاورزیان با تاکید بر اینکه امسال دولت عراق و ایران تاکید دارند که باید تردد با ویزا باشد، گفت: شرایط برای دریافت ویزا از سوی وزارت کشور اعلام شده است و هموطنان می توانند از طریق ثبت نام در سامانه اقدام به دریافت ویزا کنند.

کد مطلب 2965990

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