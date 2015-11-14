وزن کشی مکرر خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، افرادی که بیش از حد در مورد وزن خود نگران می‌شوند، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار داشته و عزت نفس و رضایت بدنیِ پایین‌تری دارند.

بیش از ۱۹۰۰ جوان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ۷۵ درصد آنها زن بودند و از آنها درباره‌ عادت وزن‌کردنشان سئوال پرسیده شد. پژوهشگران بیش از یک دهه، وزن و سلامت روانی شرکت‌کنندگان را مورد پیگیری قرار دادند.

«کارلی پاکانوسکی»، محقق اصلی پژوهش از دانشگاه مینه‌سوتا، در این باره می گوید: «زنانی که مکرراً خود را وزن می‌کردند، ۸۰ درصد درگیر رفتارهای کنترل وزن خطرناک بودند. چاقی نوجوانان، نگرانیِ عمومی است اما رضایت بدنی و نگرانی‌های مرتبط با وزن، منجر به اختلالات خوردن می‌شوند.»

برنامه‌های پیشگیری از چاقی باید از اینکه رضایت بدنی را بدتر کنند، اجتناب بورزند. درک اینکه رفتارهایی مانند وزن کردن خود چگونه بر جوانان اثر می‌گذارد می‌تواند مفید باشد.