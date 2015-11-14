شیوه نوین درمان عفونت ها با چسب آنتی بیوتیکی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اصلی‌ترین کاربردهای چسب زخم، پوشاندن سطح زخم و ممانعت از ورود انواع عوامل بیماری‌زا به درون آن است. با این وجود شاید بتوان کاربردهای دیگری را نیز برای آن تعریف کرد.

پژوهشی جدید که در این خصوص به انجام رسیده نشان می‌دهد با استفاده از تحریک الکتریکی به منظور کشتن تعداد قابل توجهی از باکتری‌های مقاوم در برابر دارو، می‌توان درمان عفونت‌های شدید را تسریع کرد.

مطالعه‌ای که چند ماه پیش به انجام رسید نشان می‌داد که تحریک الکتریکی سبب می‌شود رگ‌های خونی بیشتری ایجاد شده و در نتیجه خون بیشتری به محل عفونی رسیده و در نهایت این امر به بهبود سریع‌تر آن می‌انجامد.

با این وجود، گروهی از دانشمندان بر این باور بودند که یکی از دلایل اثربخشی بالای تحریک الکتریکی، واکنش الکتروشیمیایی ایجاد شده توسط جریان الکتریکی است. این تیم پژوهشی به این نتیجه رسید که در طی این فرآیند، هیدروژن پروکسید بر روی سطح الکترود ایجاد می‌شود که البته این ماده نقش موثری در عفونت زدایی دارد.

این تیم پژوهشی سپس جریان الکتریکی را به یک لایه نازک از باکتری‌های مقاوم در برابر دارو اعمال کرد. این جریان توانست همه این باکتری‌ها را طی ۲۴ ساعت از بین ببرد، بدون اینکه تاثیری بر روی سطح سالم اطراف داشته باشد.

در گام بعد، این دانشمندان از یک لایه رسانای کربنی به عنوان چهارچوب استفاده کردند. این لایه همانند یک چسب زخم بر روی ناحیه زخم شده قرار می‌گیرد. جریان الکتریکی به این لایه سبب می‌شود که ماده هیدروژن پروکسید به صورت پیوسته ایجاد شود و همه باکتری‌های موجود را از بین ببرد.

این پژوهشگران بر این باورند که این شیوه نوین می‌تواند جایگرینی برای آنتی‌بیوتیک‌ها باشد. با توجه به گسترش استفاده از آنتی‌بیوتیک و نیز پدیده مقاومت در برابر آن، این شیوه می‌تواند به درمان موثرتر بسیاری از عفونت‌ها بیانجامد.