شکست فوتبال و پیروزی بسکتبال و هندبال بانوان کردستان در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور در رشته های مختلف ورزشی پیگیری شد و بر اساس آن تیم فوتبال بانوان شکست خورد ولی تیم های بسکتبال و هندبال به پیروزی دست پیدا کردند.

هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان جمعه ۲۲ آبان با انجام چهار بازی پیگیری شد و تیم فوتبال شهرداری سنندج در حالی به مصاف ملوان ۱۳ امتیازی رفت که تاکنون از هفت بازی با سه برد، سه باخت و یک تساوی و کسب ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

این دیدار از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و تیم فوتبال بانوان شهرداری سنندج بازی ضعیفی به نمایش گذاشت و در پایان با پنج گل نتیجه را به میزبان خود تیم ملوان بندر انزلی واگذارکرد.

در پایان دور رفت مسابقات فوتبال لیگ برتر تیم آینده سازان میهن نجف آباد با ۱۹ امتیاز، شهرداری سیرجان هم با ۱۹ امتیاز و ملوان بندر انزلی با ۱۶ امتیاز مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و تیم شهرداری سنندج هم با ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

یک برد و یک شکست حاصل تلاش تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج

هفته چهارم سوپر لیگ بسکتبال بانوان به میزبانی شرکت ملی گاز در تهران برگزار شد که حاصل تلاش تیم شهرداری سنندج در این لیگ یک برد و یک شکست بود.

تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج در این فصل از مسابقات توانسته دو برد مقابل تیمهای هیئت خراسان رضوی و طائر پور تهران کسب کرده و متحمل سه شکست مقابل تیمهای شرکت ملی گاز، شهرداری بندرعباس شده است.

تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج که در دیدار رفت با نتیجه ۷۴ بر ۴۵ نتیجه را شرکت ملی گاز واگذار کرده بود در بازی برگشت هم با نتیجه ۷۱ بر ۴۵ نتیجه را به حریف تهرانی خود واگذار کرد.

تیم بسکتبال بانوان شهرداری سنندج جمعه ۲۲ آبان در دومین دیدار خود از هفته چهارم به مصاف تیم طائر پور تهران رفت و دریک بازی نزدیک و زیبا توانست با نتیجه ۶۶ بر ۶۵ این تیم را شکست دهد.

پیروزی ارزشمند تیم هندبال بانوان شهرداری سنندج مقابل تاسیسات دریایی تهران

از هفته نخست لیگ برتر هندبال بانوان دو تیم شهرداری سنندج و تاسیسات دریایی در تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری توانست با نتیجه۲۳ بر۱۷ نماینده تهران را مغلوب کند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر هندبال با حضور چهار تیم شهرداری سنندج، ثامن الحجج سبزوار، ذوب آهن اصفهان و تاسیسات دریایی آغاز شد.

در این مرحله این چهار تیم که جواز حضور در این مرحله کسب کرده بودند به صورت دوره ای با هم به رقابت خواهند پرداخت.

درآغاز هفته نخست این مرحله از مسابقات دو تیم شهرداری سنندج و تاسیسات دریایی در تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری سنندج در یک بازی برتر توانست حریف تهران خود را با نتیجه ۲۳ بر۱۷مغلوب کند.

هفته دوم این مسابقات جمعه ۲۹ آبان با دیدار دو تیم شهرداری سنندج و ثامن الحجج سبزوار در سالن بهنام شاد سنندج برگزار خواهد شد.