به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان در همایش روسای کلانتری ها وپاسگاه های انتظامی این استان که صبح شنبه برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان به رغم تعدد قومیت های مختلف و ورود سالانه قریب به ۳۰ میلیون گردشگر، یکی از امن ترین استان های کشور است.

سردار محمدرضا میرحیدری با بیان اینکه امنیت گیلان مرهون دین داری و ولایتمداری مردم این استان است گفت: در کمتر از ۱۰ روز گذشته چند شهید از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در شهر رشت تشییع شد که حضور این شهدا، مسئولیت مردم و مسىولان را سنگین تر از قبل می کند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو و روزهای پایانی سال تصریح کرد: مهمترین اولویت نیروی انتظامی جدیت مضاعف برای تامین آرامش مردم و جلوگیری از تضییع حق آنان است که با توجه به حساسیت روزهای پیش رو، فعالیت های جدی تری در راستای تامین امنیت مردم استان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل انجام می شود.

سردار میر حیدری با تاکید بر لزوم بالابردن صحت آمار به دست آمده از وقوع جرائم و مسائل مختلف انتظامی خاطر نشان کرد: صحت آمار و نزدیک کردن آمار به واقعیت یکی از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی است چرا که مسئولان استان بر اساس همین آمار و ارقام می توانند برنامه ریزی هایی در سطح کلان داشته باشند و صحت آمار باعث می شود تا مسئولان از واقعیات جامعه مطلع بوده و به دنبال آن حقی از مردم ضایع نشود.

وی همچنین به اقدامات موثر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان گیلان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم در استان انجام شده، تقویت تعاملات نیروی انتظامی با دستگاه های اجرایی و تعیین قدر السهم دستگاه ها در تولید امنیت است تا بتوان از طریق همگرایی و همدلی بین نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی، به بهترین نحو درباره پیشگیری از وقوع جرائم برنامه ریزی کرد.

۲۷ هزار پرونده در مرحله اجرای احکام

در ادامه این همایش مدیرکل دادگستری گیلان با اشاره به وجود ۲۷ هزار پرونده قضایی در گیلان که در مرحله اجرای احکام مانده اند، اظهار کرد: از این تعداد پرونده ۱۰ هزار فقره در حال اجرای احکام است و از ۱۷ هزار فقره باقیمانده بخشی مربوط به متهمان متواری می شود.

احمد ساوش پور افزود: حضور این متهمان فراری در سطح جامعه خود یکی از دلایل بروز و ارتکاب جرائم مختلف است که پیشگیری از آن نیازمند رسیدگی سریعتر به وضعیت اجرای احکام این متهمان و دستگیری و اجرای حکم برای آنان است که بی شک این امر نیازمند همگرایی بیشتر نیروی انتظامی با دادگستری است.

تعیین وضعیت مالکیت راهی برای پیشگیری از جرائم

وی با اشاره به وضعیت ثبت مالکیت ها در کشور به ویژه در استان گیلان اظهار کرد: متاسفانه تعیین نشدن وضعیت مالکیت سر منشاء بسیاری از جرائم از قبیل سرقت و قتل بوده و به دلیل مشخص نبودن مالکیت بسیاری از اراضی، نه تنها مشکلات قضایی زیادی به وجود می آید که حتی در بحث اقتصادی و جذب سرمایه گذار از خارج استان نیز چالش های جدی ایجاد شده است.

سیاوش پور افزود: لازمه رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا در استان ایجاد زیرساخت های مورد نیاز است که این امر جز با تعیین تکلیف اراضی در استان محقق نمی شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم کاهش میزان تقاضای مصرف مواد مخدر در مبارزه با این پدیده گفت: اگر تصور کنید که در حوزه مواد مخدر تنها می توان با اعمال قانون و اجرای احکام قانونی با این پدیده شوم و همه گیر مبارزه کرد سخت در اشتباهید چرا که کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر بسیار مهم تر و تاثیر گذارتر از اقداماتی است که در راستای مبارزه با خرید و فروش آن انجام می شود.

مدیرکل دادگستری گیلان تاکید کرد: فرهنگ سازی و تقویت بنیادهای اعتقادی و اجتماعی افراد جامعه مهمترین راه برای کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر است که این مهم تنها از طریق همگرایی دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

ایجاد حس اعتماد در مردم در گرو عملکرد مثبت پلیس است

سیاوش پور در ادامه با اشاره به اقتدار نیروی انتظامی در کشور اظهار کرد: به یاری خداوند نیروی انتظامی به حدی از توانایی و قدرت رسیده که کوچکترین تحرکات دشمنان در منطقه و کشور را در اسرع وقت رصد کرده و با آن مقابله می کند.

مدیرکل دادگستری گیلان با تاکید بر نقش پلیس در ایجاد حس اعتماد در بین مردم تصریح کرد: عملکرد مثبت نیروی انتظامی مهمترین عامل ایجاد حس اعتماد در بین مردم است که لازمه این عملکرد مثبت حمایت از مردم، سلامت در عمل و عدالت محوری در قضاوت است.

وی افزود: اگر با مردم صادق باشیم و دلسوزانه در راه تامین امنیت و آسایش آنها تلاش کنیم، بی شک حس اعتماد به بهترین شکل در بین افراد جامعه شکل خواهد گرفت.

سیاوش پور با بیان اینکه کوچکترین کم کاری یا خلل در عملکرد نیروی انتظامی از دید جامعه دور نخواهد ماند تاکید کرد: دستگاه قضا و نیروی انتظامی دو بازوی مهم حفظ امنیت در جامعه هستند که باید بر اساس نظم و عدالت و دلسوزی رفتار کنند و اگر خللی در عملکرد این دو وجود داشته باشد، زمینه های نفوذ دشمن به کشور نیز فراهم می شود.

همه دستگاه ها در پیشگیری از جرم نقش دارند

مدیرکل دادگستری گیلان با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه گفت: متاسفانه بسیاری از مدیران ما تصور می کنند که نیروی انتظامی و دستگاه قضا به تنهایی مسئول پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه بوده و سایر دستگاه ها نقشی در این باره ندارند در حالیکه نیروی انتظامی و قضایی بدون کمک سایر دستگاه ها نمی توانند در حوزه پیشگیری فعالیت کنند.

سیاوش پور تصریح کرد: بخش عمده ای از فعالیت های پیشگیرانه خارج از محدوده مسئولیتی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است و به فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دستگاه هایی مربوط می شود که در این زمینه ها به طور مستقیم درگیر هستند.