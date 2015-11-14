ثبت نام ۱۳ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار به مهر افزود: مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴ برای موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی تا شنبه ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: برخی کدرشته‌محلهای جدید علاوه بر رشته‌های درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعلام شده است که داوطلبان می توانند در ثبت نام به آنها توجه کنند.

توکلی اظهار داشت: متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است) و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبانی که قبلا فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند، در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به بخش ویرایش، نسبت به ویرایش و یا اصلاح کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.