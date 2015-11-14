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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۹

توکلی به مهر خبر داد:

ثبت نام ۱۳ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

ثبت نام ۱۳ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام ۱۳ هزار و ۱۱۸ نفر برای پذیرش در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار به مهر افزود: مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۴ برای موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی تا شنبه ۳۰ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: برخی کدرشته‌محلهای جدید علاوه بر رشته‌های درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعلام شده است که داوطلبان می توانند در ثبت نام به آنها توجه کنند.

توکلی اظهار داشت: متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است) و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبانی که قبلا فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند، در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به بخش ویرایش، نسبت به ویرایش و یا اصلاح کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کد مطلب 2966140
زهره بال

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