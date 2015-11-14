اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، با قدردانی از تلاش اعضای پیشین این هیئت از اعضای جدید خواست تا به عنوان نماینده افکار عمومی با حضور به موقع و فعال در جلسات دادگاه، علاوه بر کمک به دادرسی عادلانه از تجدید وقت پرونده ها نیز جلوگیری کنند.

وی از هیئت منصفه مطبوعات به عنوان یک رکن مهم یاد کرد و گفت: بر اساس قانون، دادگاه مربوط به جرایم مطبوعاتی باید با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شود به همین دلیل حضور موثر اعضا می تواند به قضات ما در کشف حقیقت و صدور رای عادلانه کمک کند.

وی با بیان این که تعداد پرونده های مطبوعاتی استان در دادگاه ها به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد افزود: به ندرت در استان برای جرایم مطبوعاتی، کیفرخواست صادر شده است که این امر توجه به تعداد زیاد نشریات استان و وجود سلیقه های مختلف، نشان از تعامل و نگاه توام با احترام دستگاه قضایی و مسئولان به حوزه مطبوعات است.

هاشمیان با تاکید بر این که انتظار ما از فعالان عرصه مطبوعات، التزام به قانون است افزود: ما معتقدیم اگر حرمت ها و ارزش ها حفظ شود کمتر در این بخش با مشکل مواجه خواهیم شد.

علی طالع زاری، غلامرضا گلچین راد، ایرج رمضانی، حجت الاسلام حسنعلی مازندرانی، رمضانعلی خواجه، محمد صاحب فیضی، احمد خواجه نژاد، اله قلی نظری، غفار علی اصغری، علی کلاتی، زهرا نورا، سید حسین علوی، حجت الاسلام سید رسول حسینی کوهستانی و حجت الاسلام قربانعلی جمشیدی اعضای هیئت منصفه پنجم مطبوعات استان هستند که پس از تحلیف، ابلاغ خود را از دست رئیس کل دادگستری گلستان دریافت کردند.