سید مهدی رونقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه سامان‌دهی سیلاب حوزه شهر بیرجند در چند سال اخیر اقدامات مؤثری با همکاری شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان متولی اصلی انجام‌شده است.

وی، پیگیری تهیه و تصویب و اجرای طرح‌های مربوطه در حوزه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و رودخانه‌ها را ازجمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: طرح‌های منابع طبیعی در این زمینه تهیه و تصویب‌شده که متناسب با اعتبارات اجرا می‌شود.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند بابیان اینکه تاکنون انحراف مسیر رودخانه شکراب، اجرای سیل بند حاجی‌آباد، اجرای طرح سامان‌دهی سیلاب حوزه شمس‌آباد و شهرک صنعتی، سامان‌دهی رودخانه چهارده بیرجند در حوزه شهر اجراشده است، بیان کرد: تکمیل طرح سامان‌دهی سیلاب رودخانه چهارده و حوزه شرق بیرجند نیز ازجمله طرح‌هایی است که باید اجرا شود.

طرح جامع سامان‌دهی سیلاب شهر بیرجند احیا می‌شود

وی با اشاره به اینکه در داخل شهر بیرجند نیز شهرداری حدود چهار سال مشاوری برای تهیه طرح جامع سامان‌دهی سیلاب شهر بیرجند به کار گرفت، عنوان داشت: مطالعات فاز نخست این طرح انجام شد اما متأسفانه پیگیری و وارد فاز اجرایی نشد.

رونقی ادامه داد: در کارگروه سیل شهرستان این طرح به‌صورت مجدد احیا و قرار شد ادامه مطالعات طرح با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری پیگیری شود و در این طرح علاوه بر مباحث رودخانه‌ها در حاشیه شهر بیرجند مباحث داخل شهر نیز بررسی شود.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند از هزینه کرد ۱۶۰ میلیارد ریالی برای سامان‌دهی سیلاب حوزه بیرجند از سال ۸۸ تاکنون خبر داد و افزود: امسال نیز حدود ۲۹ میلیارد ریال برای این پروژه در نظر گرفته‌شده است.

رونقی بیان داشت: با مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه اطراف شهر بیرجند ضریب اطمینان و ایمنی درصد قابل قبولی بالابرده شد که اثر آن با بارندگی‌های مختلف دیده می‌شود.

حوزه آبریز جنوب شهر بیرجند درخطر سیلاب

وی، مشکل اصلی در حوزه سیلاب‌ها را مربوط به داخل شهر بیرجند دانست و افزود: مشکل اصلی در این حوزه به‌صورت مشخص‌تر در حوزه آبریز جنوب شهر بیرجند است که این کار نیز در دستور کار است که با بررسی کارشناسی پیش برده می‌شود.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند، حدود ۴۰ درصد مطالعات وضع موجود در داخل شهر بیرجند انجام‌شده است، بیان داشت: در داخل شهر بیرجند تا این مطالعات تکمیل نشوند نمی‌توانیم پروژه عملیاتی را شروع کنیم.

رونقی اضافه کرد: درعین‌حال بر اساس مصوبات کارگروه سیل شهرستان و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان مقررشده که نقاطی که در مواقع سیلاب بیشترین مشکل رادارند شناسایی و به‌صورت ویژه و با اولویت راهکاری مقتضی برای آن تعریف و عملیاتی شود.

وی بابیان اینکه یکی از اولویت های ما در حوزه خیابان غفاری است، عنوان داشت: این موضوع بعد از ارائه راهکار در بحث‌های اجرایی بر اساس اعتبار و وضعیت سازمان کار انجام می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی پروژه انحراف رودخانه اسفهرود در سال آینده

معاون عمرانی فرماندار بیرجند اظهار امیدواری کرد که تا سال آینده عملیات اجرایی پروژه انحراف رودخانه اسفهرود نیز آغاز شود.

رونقی با تأکید بر اینکه درهرحال وضعیت توپوگرافی شهر بیرجند به‌گونه‌ای است که به هرشکلی عمل شود مشکل آب‌گرفتگی را خواهیم داشت، بیان کرد: اگر بخواهیم به‌صورت اساسی عمل کنیم که هیچ مشکلی نداشته باشیم کار نشدنی بوده و در حالت خوش‌بینانه نیازمند اعتبارات بسیار بالا و سنگین است.

وی ادامه داد: اما ما به دنبال این هستیم که در بحث سامان‌دهی سیلاب شهر بیرجند کمترین مشکلات را در جریان آب‌گرفتگی معابر داشته باشیم.