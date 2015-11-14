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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۱

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی:

مهران امن‌ترین و نزدیک‌ترین مرز زمینی کشور به کربلا است

مهران امن‌ترین و نزدیک‌ترین مرز زمینی کشور به کربلا است

ایلام- نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: مهران امن ترین و نزدیک ترین مرز زمینی کشور به کربلا است.

احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین بیشتر زائران از مرز بین المللی مهران به دلیل نزدیک بودن و امنیت تردد می کنند که باید خدمات رسانی در این مرز بیشتر شود.

وی بیان داشت: امسال پیش بینی شده بیش از سه میلیون زائر از مرز مهران تردد کنند که این مهم نیازمند استقرار امکانات همه دستگاه های اجرایی برای خدمات رسانی مطلوب و تسهیل در تردد است.

شوهانی با اشاره به اقدامات انجام شده در مرز مهران برای زائران گفت: خوشبختانه بیشتر مشکلات سال گذشته رفع شده و بخش مهمی از زیرساختها در مرز مهران برای پذیرایی از زائران آماده است.

وی افزود: هم اکنون نیز کنسولگری موقت عراق در استان ایلام راه اندازی شده و زائران با در دست داشتن گذرنامه می توانند نسبت به ویزا اقدام کنند چراکه امسال هیچ زائری بدون ویزا و گذرنامه به عتبات عالیات در ایام اربعین حق خروج ندارد.

شوهانی بیان داشت: قطعا امسال هم مردم استان ایلام مثل سال گذشته در پذیرایی از زوار سنگ تمام خواهند گذاشت.

کد مطلب 2966157

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