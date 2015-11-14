کسب نشان برنز مسابقات جهانی توسط کاراته کای کرمانشاهی

کامران علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهمین دوره رقابت‌های جهانی کاراته با شرکت بیش از یک هزار کاراته کا ازسراسر جهان به میزبانی جاکارتا اندونزی در حال برگزاری است.

وی از کسب مدال برنز این رقابت ها توسط علی مسکینی نماینده کرمانشاهی وزن منفی ۵۵ کیلوگرم کشورمان خبر داد و افزود: مسکینی در این مسابقات رقبایی از بلژیک، آفریقای جنوبی و مجارستان را شکست داد اما با قبول شکست مقابل حریف مکزیکی از رسیدن به فینال بازماند.

علی بیگی گفت: مسکینی در آخرین مسابقه خود با کسب پیروزی مقابل حریفی از مونته نگرو توانست مدال برنز رقابت های جهانی را برای کشورمان به ارمغان آورد.

دبیر هیئت کاراته استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مهدی خدابخشی نیز دیگر کاراته کای کرمانشاهی حاضر در این رقابت ها در بخش آقایان است که امیدوار هستیم وی نیز نتیجه قابل قبولی را کسب کند.

علی بیگی گفت: بهنوش نجفی نیز دیگر کاراته کای کرمانشاهی تیم ملی است که در گروه بانوان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت.