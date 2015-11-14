برنامه راهبردی محیط زیست در مازندران تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، پروین فرشچی در دیدار با ربیع فلاح استاندار مازندران از تلاش‌های استانداری مازندران در جهت حفاظت از محیط‌زیست تقدیر و تشکر کرد.

وی استاندار مازندران را به‌عنوان حامی مقتدر محیط‌زیست خواند و گفت: رویکرد استاندار مازندران و توجه به مسائل زیست‌محیطی بسیار ارزشمند است.

فرشچی تأکید کرد: استان مازندران از جاذبه‌های طبیعی بسیار خوبی برخوردار است و برای محیط‌زیست این استان هم باید برنامه جامع و راهبردی تهیه شود.

در این دیدار استاندار مازندران خود را سرباز محیط‌زیست خواند و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما در استان مسئله محیط‌زیست است و تمام تلاش ما بر این است تا در تمامی طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی به پیوست زیست‌محیطی توجه شود.

ربیع فلاح تأکید کرد: اگرچه توسعه مازندران در بخشه‌ای مختلف از انتظارات ماست ولی سلامت مردم و حفظ محیط‌زیست هم از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.

در این دیدار که مهردادی مدیرکل محیط‌زیست مازندران نیز حضور داشت در مورد حفظ تالاب‌های استان و توسعه برنامه‌های زیست‌محیطی در استان بحث و تبادل‌نظر شد.