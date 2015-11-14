سیستم ثبت سفارش واردات کالاهای مصرفی از آمریکا قفل شد

ولی‌الله افخمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل صدور بخشنامه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکا به کشور، سیستم ثبت سفارش بر روی کالاهای مصرفی وارداتی از آمریکا به ایران قفل شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از این هم آمار واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، رقم بالایی نبوده است و بیشتر کالاها را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دادند اما به هر حال، سیستم ثبت سفارش بر روی واردات کالاها از آمریکا، قفل است.

وی تصریح کرد: البته ثبت سفارش‌هایی که تا پیش از دستور وزیر صنعت صورت گرفته باشند، مجاز به ورود به کشور هستند.

به گزارش مهر، چندی قبل، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس جمهور، پیگیری همه جانبه اقتصادمقاومتی، تقویت تولید ملی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از آمریکا پس از برداشته شدن تحریم‌ها را مطالبه کردند.

رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی نامه مهم خود آورده بودند: «در خاتمه همان‌طور كه در جلسات متعدد به آن جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد كرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران كار لازمی است، لیكن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات كنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه‌ جانبـه‌ی اقتصاد مقـاومتی میسر نخـواهد شـد. امیـد است كه مراقبت شود كه این مقصود با جدیت تمام دنبــال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمائید كه وضعیت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویه نینجامد، و بخصوص از وارد كردن هرگونه مواد مصرفی از آمریكا جداً پرهیز شود.»

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بخشنامه کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور هستند، ندهند.

در بخشنامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: «با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در انتهای نامه ۲۹ مهرماه ۹۴ خطاب به حضرت حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور محترم، در مورد توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی رویه و به خصوص پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، لازم است کلیه معاونان و روسای سازمان‌ها ضمن تلاش در تقویت تولید ملی از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری نموده و اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور می باشد را ندهند.»

به گزارش مهر، بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد که در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده های زیبایی و آرایشی، مکمل های غذایی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می‌شوند.