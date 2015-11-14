اعضای گروه آمریکایی کنسرت پاریس سالم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، مدیر گروه آمریکایی موسیقی که در کنسرت دیشب در پاریس با حمله تروریست‌ها مواجه شدند اعلام کرد اعضای گروه سالم هستند اما هنوز تکلیف برخی از همراهان گروه روشن نیست.

در حالی که شبکه ان‌بی‌سی نیوز ابتدا اعلام کرده بود یکی از اعضای گروه موسیقی «ایلگز آف دت متال» در حمله دیشب به کنسرت پاریس کشته شده، اکنون اعلام شده اعضای این گروه پیش از حمله به کنسرت برنامه‌شان تمام شده بود و سالن را ترک کرده بودند و همه آنها سالم هستند. با این حال هنوز تکلیف دو تن از کادر این گروه روشن نیست و اطلاعی از آنها در دست نیست.

دیشب در سالن باتاکلان پاریس گروه آمریکایی «ایگلز آف دت متال» تازه برنامه شان را تمام کرده بودند که حمله انتحاری به سالن به وقوع پیوست اما به نظر می‌رسد دو تن از کادر فنی گروه در سالن باقی مانده و از جمله ۱۰۰ نفری بودند که گروگان گرفته شدند.

به ساعت محلی آمریکا در ساعت ۳:۴۵ بعدازظهر، اعضای این گروه در پیامی که از پاریس ارسال شد اعلام کردند: ما هنوز سعی می کنیم تا از سلامت حال همه افراد گروه و کادر فنی با خبر شویم. همه فکر ما با مردمی است که در این موقعیت تراژیک به نوعی عزیزانشان را از دست داده‌اند.

در عین حال گزارش شده که گروه فرانسوی «رد لمون» در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده‌اند که برنامه گروه آمریکایی تمام شده و آنها محل را ترک کرده بودند.

واشنگن پست نیز از قول مادر درامر گروه آمریکایی اعلام کرد حال پسرش جولیان دوریو خوب است، اما وضعیت برخی از اعضای فنی گروه نامشخص است.

گفته می‌شود دیو کچینگ گیتاریست گروه و حداقل یکی از اعضای فنی هنوز در سالن کنسرت بودند و شاید در بخشی از پشت صحنه حضور داشتند که به کنسرت حمله شد.

گفته می‌شود ۸۰ تن در این کنسرت کشته شدند.