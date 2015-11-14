باغ کاغذی در هفت فرسخی کرمان/ نمایشگاهی در وسط بیابان

خبرگزاری مهر – گروه استانها: حدود یک دهه است که نمایشگاه بزرگ کتاب هرسال در همین ایام از سال در استان کرمان برگزار میشود، هرسال نیز مردم کرمان این فرصت را مغتنم میشمارند و با حضور گسترده در این نمایشگاه محصولات فرهنگی موردنیاز خود را تهیه میکنند.
قشر ضعیف جامعه از بازدید نمایشگاه باز ماندند
آمار نشان میدهد استان کرمان ازنظر سرانه مطالعه کتاب از متوسط سرانه کشور بالاتر است اما مسئله این است که سرانه کشور نیز با استانداردهای لازم فاصله دارد و باید اقدامات بیشتری در راستای ایجاد زیرساختهای افزایش سرانه مطالعه در کرمان انجام شود، نمایشگاه کتاب یکی از این ابزارها است که هرسال در دسترس مردم قرار میگیرد.
این در حالی است که مردم شهر کرمان به دلیل عدم پویایی لازم درزمینهٔ عرضه و تقاضای کتاب بستر لازم برای دسترسی به کتابهای روز و ارزان را ندارند و نمایشگاه کتاب و البته تخفیفهای ارائهشده در این نمایشگاه میتواند مشکل مردم را کاهش دهد.
برگزاری جشن کتاب در خارج از شهر
هرسال نمایشگاه کتاب کرمان، درواقع موجب برپایی جشن کتاب در کرمان میشود و بدون شک بیشترین بازدید نمایشگاهی در کرمان از این واقعه فرهنگی روی میدهد اما تقریباً در تمام سالها نیز مردم استان کرمان با حواشی در خصوص برگزاری این نمایشگاه مواجه شدهاند.
این در حالی است که مردم شهر کرمان به دلیل عدم پویایی لازم درزمینهٔ عرضه و تقاضای کتاب بستر لازم برای دسترسی به کتابهای روز و ارزان را ندارند و نمایشگاه کتاب و البته تخفیفهای ارائهشده در این نمایشگاه میتواند مشکل مردم را کاهش دهد
برگزاری نمایشگاه امسال در محل نمایشگاه جنوب شرق استان کرمان که فاصلهای زیاد با شهر دارد یکی از این حواشی بوده است هرچند بسیاری از مردم سعی کردند هر طور که شده خود را به این نمایشگاه برسانند اما فاصله بسیار زیاد نمایشگاه تا شهر کرمان سبب شد بسیاری از مردم عادی و دانشجویان که توان مالی کمتری دارند نتوانند به نمایشگاه امسال سری بزنند.
این در حالی بود که مردم کرمان در سالهای قبل به برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان در محل مصلای بزرگ شهر عادت کرده بودند و دسترسی به این رویداد به دلیل قرار گرفتن در میان شهر بسیار آسان بود.
برگزاری نمایشگاه در میدان بیرم آباد نیز مسئلهای است که مردم شهر قبلاً با آن مواجه شدهاند و بااینکه بیرم آباد در حاشیه شهر قرار دارد اما همین فاصله هم درگذشته موردانتقاد مردم قرار میگرفت اما هماکنون نمایشگاه در فاصلهای حدود ۲۰ کیلومتری شهر قرارگرفته است و برای رسیده به این نمایشگاه از شهر کرمان حدود سی دقیقه وقت نیاز است.
هرچند با همکاری شهرداری کرمان و ایجاد خط عبور و مرور ویژه اتوبوسهای شهری سعی شده بود که این مشکل تا حدودی رفع شود اما بااینوجود نیز برخی از مردم شهر که فاقد خودرو شخصی بودند از دسترسی به نمایشگاه کتاب امسال بازماندند.
کاهش کمیت و افزایش کیفیت نمایشگاه
از سوی دیگر هر بازدیدکننده با مقایسه نمایشگاه امسال با سالهای گذشته، به سادگی کاهش سطح کمی زیربنای نمایشگاه و غرفهها را نتیجهگیری می کند باوجود تمام مشکلات پیش رو وضعیت کیفی کتابهای عرضهشده در نمایشگاه بهبودیافته بود بطوریکه از کتابهای کم محتوا خبری نبود و از فضای محدود موجود استفاده بهینهشده بود و سعی شده بود بهترین ناشران دورهم جمع شوند.
از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه کتاب در فضایی تخصصی در روزهایی که بیشترین میزان باران در محدوده زمانی اندک در کرمان بارید سبب شد ناشران مانند سالهای گذشتهنگرانی خراب شدن کتابهایشان را نداشته باشند.
امکانات زیر بنایی مناسب نمایشگاه جنوب شرق نیز مورداستفاده مردم قرار گرفت و در فضایی مطلوب و با آسودگی، بازدیدکنندگانی که توانسته بودند خود را به نمایشگاه برسانند از این فضای فرهنگی استفاده کردند.
در این شرایط با برخی از مردم شهر کرمان به گفتگو نشستیم.
به اندازه تخفیفی که گرفتم کرایه حمل و نقل دادم
محمد حسنی، دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان است که در خصوص این نمایشگاه میگوید: هزینهای که صرف کردم تا به نمایشگاه برسم تقریباً هم سنگ تخفیفی بود که از خرید کتابهایم گرفتم.
وی با اشاره به تخفیف ۳۰ درصدی نمایشگاه کتاب کرمان افزود: درست است که تخفیف گرفتم اما تقریباً ۲۵ هزار تومان خرج کردم تا توانستم به نمایشگاه برسم.
خواجوی کرمان پذیرای کودکان/ حضور کمرنگ کتاب های تخصصی
احمد مسعودی دیگر دانشجوی کرمانی نیز در خصوص نمایشگاه گفت: کتابهای تخصصی در سطح ضعیفی در نمایشگاه حضور داشتند و بخش قابلتوجهی از نمایشگاه به غرفه کتابهای کودک اختصاص داشت و بطوریکه در سالن خواجوی کرمانی نیمی از نمایشگاه کتاب تخصصی و بقیه کتاب کودک بود.
وی ادامه داد: بااینوجود برخی از کتابهایی را که نیاز داشتیم از نمایشگاه تهیه کردیم.
کاهش تعداد حضور مردم در نمایشگاه
زهرا ابراهیمی روانشناس کرمانی است که برای بازدید به این نمایشگاه آمده است، وی با ابراز رضایت از تنوع موجود در نمایشگاه افزود: هرسال در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب هرروز به نمایشگاه سر میزدم و یک هفته را با کتاب زندگی میکردم و میتوانستم بازدید دقیقتری از نمایشگاه داشته باشم اما امسال به دلیل فاصله بسیار زیاد و هزینه بالای سوخت خودرو و زمان زیادی که باید برای رسیدن به نمایشگاه صرف میکردم تنها یکبار به نمایشگاه آمدم و خوشحالم که این رویداد فرهنگی در کرمان مجدداً برگزار شد.
قیمت کتاب ها مردم را شوکه کرد
وی گفت: متأسفانه قیمت کتاب در کشور بهشدت افزایشیافته است و این مورد به مشکلی بسیار بزرگ تبدیلشده است باوجود تخفیف ۳۰ درصدی اما قیمت کتابهای شوکه کننده بود یک کتاب عادی در مقایسه با سالهای گذشته از رشد قیمتی بسیار بالایی برخوردار شده است و خرید کتاب برای بسیاری با محدودیت مواجه شده بود.
احمد جمشیدی، پدر کرمانی که با فرزندانش به نمایشگاه مراجعه کرده بود در گفتگو با مهر افزود: مشخصاً تعداد غرفه نسبت به سال قبل کمتر شده بود اما دیگر از کتابهای بیکیفیت و زرد در نمایشگاه خبری نبود و سعی شده بود بهترین ناشران دورهم جمع شوند.
وی با گلایه از فاصله زیادی که برای رسیدن به نمایشگاه گذاشته گفت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی که با مردم عادی خیلی سروکار ندارد در این نمایشگاه معقولانهتر است و نباید نمایشگاه کتاب را که با عموم مردم و تکتک افراد جامعه در ارتباط است را در این محل برگزار کرد.
مردم خواستار بازگشت نمایشگاه کتاب به مصلا هستند
به نظر اکثر مردم شهر کرمان که از رفتن به نمایشگاه محروم شده بودند و بسیاری از بازدیدکنندگان، مصلای کرمان مکانی بهتر برای برگزاری نمایشگاه کتاب بوده است زیرا هممحل پارک مناسب در میان شهر دارد و هم فضای موردنیاز و زیرساختهای برگزاری یک رویداد بزرگ را دارد.
اما ناشران در این میان به دلیل برگزاری نمایشگاه در فضایی تخصصی رضایت بیشتری نسبت به مردم داشتند.
احمد سلیمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: امسال تعداد بازدید از نمایشگاه کم شده است اما به نظر من بازدیدهای بیحاصل کم شده و افراد که واقعاً به دنبال خرید کتاب بودند از نمایشگاه بازدید میکردند.
وی گفت: میزان فروش ما نسبت به سالهای گذشته و دیگر استانها با توجه به شرایط امروزی کتاب کمتر نشده بود.
سلیمی افزود: این مردم بودند که با مشکل رفتوآمد مواجه بودند اما غرفه داران مشکلات کمتری نسبت به سالهای قبل داشتند.
زهرا صولتی دیگر غرفه دار نمایشگاه نیز از عدم وجود دستگاه تهویه در سالنها گلایه داشت و سایر شرایط را مطلوب دانست و گفت: در این چند روز هوا کاملاً بارانی بود و اگر نمایشگاه در محیط باز و با سازههای موقت برپا میشد مشکلات زیادی را شاهد بودیم.
در روزهای غیر تعطیل کمترین میزان بازدید از نمایشگاه انجام شد چون فاصله واقعاً زیاد بود اما در روزهای پنجشنبه و جمعه کمی وضعیت بهتر شد بااینوجود از عصر روز جمعه بنهای الکترونیک کتاب تمام شد و مردم برای خرید با مشکل مواجه شدند
وی ادامه داد: در روزهای غیر تعطیل کمترین میزان بازدید از نمایشگاه انجام شد چون فاصله واقعاً زیاد بود اما در روزهای پنجشنبه و جمعه کمی وضعیت بهتر شد بااینوجود از عصر روز جمعه بنهای الکترونیک کتاب تمام شد و مردم برای خرید با مشکل مواجه شدند.
وی با اشاره به گران شدن کتاب نسبت به سال قبل گفت: تعداد فروش ما کم شده اما به دلیل افزایش قیمت کتاب نرخ فروش تقریباً مثل سال قبل است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در حاشیه برگزاری نمایشگاه فروش نمایشگاه را نسبت به سال گذشته بهتر دانست و افزود: ما با توجه به فاصله مکانی نمایشگاه پیشبینی لازم را کرده بودیم و از میدان آزادی هر ۳۰ دقیقه یک اتوبوس به سمت نمایشگاه حرکت میکرد.
علیزاده افزود: چهاردهمین نمایشگاه کتاب کرمان از ۱۶ آبان تا روز گذشته به مدت یک هفته برپا شد و نتایج نمایشگاه با توجه به برگزاری برنامههای جنبی قابلتوجه بود.
وی از حضور ۵۰۰ ناشر و ۴۶۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه خبر داد و تنوع کتابهای موجود را قابلتوجه دانست.
وی افزود: نمایشگاه جنوب شرق استانداردهای لازم برگزاری نمایشگاه را دارد و این نمایشگاه به بهترین وجه ممکن برگزار شد.
وی ادامه داد: فاصله طولانی نمایشگاه تا شهر در سال جاری باعث شد تا خریداران واقعی کتاب به نمایشگاه مراجعه کنند و در این میان مراجعهکنندگان و ناشران هر دو راضی بودند.
نمایشگاه کتاب کرمان شب گذشته پایان یافت اما تجربهای نو در کرمان رقم خورد و بخشی از مردم از بازدید از این نمایشگاه محروم شدند و افرادی که توان مالی بیشتر و خودروی شخصی داشتند در نمایشگاه حضور یافتند.
باید دید در شرایطی که تخفیف ۳۰ درصدی نمایشگاه میتوانست کمک مناسبی برای اقشار محروم جامعه باشد عدم دسترسی این افراد به کتاب تا چه حد میتواند در توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه تأثیرگذار باشد.
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