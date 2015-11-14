مایعات منفذدار تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه «کوین» در بلفاست ایرلند شمالی کلاسی از مایعات را تولید کرده اند که بدون شک مهمترین ویژگی آن وجود حفره ها یا منافذی در سطح مولکولی است. این ویژگی حیرت انگیز از مایعاتی که دانشمندان در ایرلند شمالی ارایه کرده اند هنوز برای جامعه علمی ناشناخته است.

اگرچه اطلاعات اندکی در این باره وجود دارد اما دانشمندان حداقل می دانند که چنین کلاسی از مایعات کاربردهای فراوانی از جمله در جذب کربن دارد. همچنین می توان از این نوآوری برای غربال گازها و جداسازی انواع مختلف آنها از یکدیگر استفاده کرد.

به طور کلی مواد متخلخل کاربردهای فراوانی در دنیای مهندسی نوین دارند. این دسته از مواد نه تنها همچون سایر مواد مشابه حجم و سطح زیادی دارند اما وزن کمتری نیز داشته و گذشته از آن می توان به عنوان ابزاری مناسب جهت جداسازی مواد از یکدیگر استفاده کرد.

پیشتر دانشمندان موفق به تولید باتری ها و ابرخازن های پرکاربردتر با استفاده از این نوع مواد شده بودند. جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن با استفاده از مواد متخلخل آن هم پیش از خارج شدن از کارخانجات آلاینده از دیگر دستاوردهای این عرصه به شمار می آید. اما به کارگیری بسیاری از این مواد در اهداف مورد نظر با دشواری هایی همراه است و حالا نوآوری دانشمندان در دانشگاه کوین ایرلند شمالی کار را برای جذب کربن ساده تر می کند.