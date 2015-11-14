میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابش به عنوان سرپرست تیم فوتبال خونه به خونه دسته اولی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مورد صحبت‌هایی ضمنی انجام شده اما هنوز قرارداد امضا نشده و احتمالا امروز صحبت‌های نهایی انجام می‌شود تا تصمیم نهایی را بگیریم. نمی‌توانم بگویم قرار داد بسته شده و همه چیز نهایی شده زیرا باید ببینیم عملا آیا به نتیجه نهایی می‌رسیم یا نه؟

وی در مورد ادعای اخیر کرار در مورد غرامت ۲۵۰ هزار دلاری از استقلال بابت مذاکره نکردن با باشگاه‌های دیگر، ادامه داد: کرار به غیر از این مدعی است که تاکنون از استقلال پولی هم نگرفته که به نظرم این حرف درست نمی‌آید. اینکه چقدر این حرف درست است یانه من نمی دانم، همان زمان که خودم سرپرست بودم هم به قرارداد ها ورود نمی کردم مسئول آن قرارداد ها کس دیگری بود.

سرپرست پیشین تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: آن زمان که من موارد اینچنینی را در رسانه‌ها تذکر دادم، آقایان در باشگاه علیه من بیانیه دادند اما به طور کلی باید تاکید کرد که استقلال جای هرکسی نیست که بیاید و پست بگیرد یا بازی کند.

وی در مورد جدایی احتمالی کرار از تیم استقلال اعلام کرد: خداحافظی کرار قطعی نیست، شما ببینید سرمربی تیم هنوز اعلام نکرده که با جدایی کرار موافق است یا خیر. نفر اول و آخر هم برای چنین تصمیمی پرویز مظلومی به عنوان سرمربی است زیرا این اوست که باید پاسخگوی نتایج باشد و اگر دقت کنید برخلاف حرف‌های دوستان هنوز سرمربی نظرش را اعلام نکرده است.

ماجدی در ادامه افزود: من تصور می‌کنم کرار در استقلال می‌ماند و نمی‌وانند وی را از تیم بیرون کنند زیرا از منظر فنی تیم به او نیاز دارد. شاید از رفتار او ایراد بگیرند اما با توجه به اینکه ریوالدو را هم در همین پست از دست داده‌اند، بعید می‌دانم مظلومی با جدایی این بازیکن موافقت کند.

وی با اشاره به انتقادهای معینی از افشارزاده و مسئولان نقل و انتقالات تیم خاطرنشان کرد: مسعود معینی شاید در مورد بندهای اضافه قراردادها درست می‌گویند اما نکته مهم این است که این حرف‌ها باید پیش از شروع فصل و بعد از بررسی‌ها رسانه ای می‌شد نه حالا که وسط مسابقات است.

وی افزود: به نظرم زمان مناسبی برای این کار اتخاذ نشده و تیم از این بابت ضرر می‌کند. بهتر است بازیکنان را الان در موضع دفاعی قرار ندهند و اختلاف نظر ها با مدیر را هم رسانه‌ای نکنند، فاش شدن این اطلاعات به سود استقلال نیست. البته معتقدم استقلال باید در خرید‌های خارجی خود بیشتر دقت کند ریوالدو و کرار تا این لحظه برای استقلال دردسر ساز شده‌اند.