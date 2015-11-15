به گزارش خبرنگار مهر، ولادیمیر وینکوف حالا دیگر نه بالای سر بوکسورهای ایرانی بلکه جایی در خانه‌اش نشسته و به قراردادهای خارجی که از آنها حرف می زد فکر می کند. شاید هم این از بدشانسی وینکوف بود که در شرایط بدی و در آچمز زمانی وارد بوکس ایران شد. در سال قبل از المپیک در میان بوکسوهایی که دیگر نمی شد سبک مبارزه آنها را تغییر داد و در شرایطی که خیلی از بهترینهای بوکس ایران در لیگ حرفه ای مشت می زدند و در جمع تیم ملی بزرگسالان نبودند.

ولادیمیر در ابتدای کارش خیلی جدی از بوکس در ارتفاعات و تمرینات خاص بدنسازی و برنامه های تغذیه ای حرف زد ولی انگار بعد از چند هفته او هم فهمید اینجا شرایط با بوکس حرفه ای و به روز دنیا خیلی متفاوت است. وقتی به روزهای پایانی قراردادش نزدیک می شد از فدراسیون خواست تا زودتر برایش بلیط برگشت بگیرند شاید زودتر فهمیده بود که پس از کسب تنها سه برنز که یکی از آن نیز با دوپینگ همراه بود فدراسیون بوکس علیرغم همه محافظه کاری و ژست رضایتمندی اش از کارنامه او دل چندان خوشی ندارد.

خبرنگار مهر با همراهی هادی مرتضایی مترجم با سابقه وینکوف مصاحبه ای با این سرمربی اوکراینی پس از جدایی اش از تیم می بوکس ایران داشت.

* آقای وینکوف، فدراسیون از قطع همکاری کامل با شما خبر داده است. آیا این موضوع توافقی بوده است؟

- احتمال می دادم که این اتفاق بیفتد. به هر حال در این شش ماهی که در بوکس ایران بودم کارهای خوبی کردیم و توانستم با فدراسیون همکاری داشته باشم. در رقابتهایی هم شرکت کردیم و نتایج نسبتا خوبی هم کسب شد.

* قرار بود شما برای مشاهده رقابتهای قهرمانی کشور به ایران بیایید ولی این اتفاق نیفتاد. آیا زمان ترک ایران از موضوع قطع همکاری فدراسیون با خودتان خبر داشتید؟

- دو سه مورد درباره مسائل کاری وجود دارد که دوست دارم تنها بین من و فدراسیون باقی بماند و رسانه ای نشود. به هر حال وقتی ایران را ترک می کردم احتمال می دادم که دیگر به این کشور برنگردم. چون قراردادم نیز چند روز بعد به پایان می رسید.

* دلیل قطع همکاری با شما چه بود؟ شما درخواست حقوق بالاتر داشتید یا فدراسیون از عملکردتان راضی نبود؟

- من خیلی اطلاع ندارم که فدراسیون از من راضی بوده یا نه. اما در این شش ماه که کار کردم همیشه سعی کرده ام به بهترین شکل ممکن به تیم ملی کمک کنم. البته ایران مربیان بوکس توانمند و بزرگی دارد که فکر نمی کنم در نبود من مشکل خاصی در تیم ملی رخ دهد.

* عملکرد خودتان را در بوکس ایران چطور می بینید؟

- با توجه به امکانات موجود تلاشمان را کردیم تا در بوکس ایران به موفقیت برسیم. اما متاسفانه به عنوان مثال در بحث داوری و مسائل داوری و لابی حریفانمان به خصوص روسی زبان ها حق خوری زیادی برای تیم ما رخ داد و متاسفانه نتوانستیم نتایجی را که مد نظرمان بود بدست آوریم.

* شما از برخی پیشنهادات خارجی گفتید، بعد از ایران با کدام تیم همکاری خواهید کرد؟

- البته من بیکار نمی‌مانم اما هرجاباشم دلم با ايران است. در کشورهای دیگر هم با توجه به پیشنهاداتم فرصت کار دارم. هر کمکی که بتوانم به ایران کنم دریغ خواهم کرد چون زمانی که من در ایران بودم ایرانی ها و مربیان ایرانی تمام تلاششان را کردند تا من بی حاشیه به کارم ادامه دهم.

* خودتان راغب بودید کارتان را با بوکس ایران ادامه دهید؟

- هر کسی دوست دارد در ایران کار کند چرا که ایران کشور غنی از استعدادی است و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

* بوکس و بوکسورهای ایرانی را چطور می‌بینید؟ وضعیت برای کسب سهمیه المپیک به چه صورت است؟

- من بوکس ایران را در مدتی که در این کشور بودم شناختم و فهمدم که ایرانی ها سه بار تا مقام پنجم المپیک پیش رفته اند. امیدوارم مسئولان بیشتر به این رشته توجه کنند چون با این پتانسیلی که من در ایران دیدم کشور شما می تواند حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

* مشکل بوکس ایران را در این مدت چه چیزی دیدید؟

- بوکسورهای ایرانی از مشکلات بسیاری رنج می برند. آنها از لحاظ مالی در مضیقه شدیدی به سر می برند. وضعیت سخت است و بوکسورها فقط فرصت در اردو بودن را دارند و اغلب سفرها نیز به خاطر بی پولی کنسل می شود. هیچکس به بوکسورها رسیدگی نمی کند و بعد از آنها نیز انتظار نتیجه دارند. ممکن است برخی مواقع برخی نتایج شانسی هم به دست بیاید ولی با توجه به مشکلات موجود انجام دادن کار ریشه ای سخت است. امیدوارم که مسئولین به این رشته بیشتر توجه کنند چون واقعا رشته پرمدالی است.

* اگر زمان به عقب بازگردد باز هم سرمربیگری بوکس ایران را قبول خواهید کرد؟

- قطعا باز هم به ایران بازمی‌گردم. من اینجا مربیان موفقی را دیدم که همراه من بودند. به طور مثال علیرضا استکی که همیشه همراه و یاور تیم بودند و از لحاظ فنی و علم بدنسازی در سطح فوق العاده ای بود. قطعا اگر بتوانم حتما از استکی برای همکاری در کشور دیگری دعوت خواهم کرد.