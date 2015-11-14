محمود احمدی افزادی رئیس دانشکده خبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماجرای پلمب این دانشکده که صبح امروز شنبه ۲۳ آبان با حکم قضایی انجام پذیرفته گفت: این ماجرا به موضوع پرداخت نشدن اجاره بهای ساختمان دانشکده خبر باز می‌گردد و شایعه اختلاف نظر بین من و مدیرعامل ایرنا در این زمینه صحت ندارد.

وی افزود: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طبق اساس نامه دانشکده، هر ساله از محل ردیف بودجه خاصی اجاره بهای دانشکده خبر را پرداخت می‌کرده است. این موضوع در اساس نامه دانشکده که در سال ۷۴ توسط مسئولان وقت ایرنا تهیه شده ،آمده است و قید شده که هزینه‌های دانشکده باید از محل ردیف بودجه‌ای خاص از این سازمان پرداخت شود اما این امر در سال جاری محقق نشده است.

احمدی ادامه داد: امسال اعلام شد که پرداخت این هزینه‌ها از محل بودجه خاصی که برای آن در نظر گرفته شده، وجه قانونی ندارد و مشکلات حقوقی به همراه دارد. با این حال آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور پرداخت این بودجه را صادر کرده بودند اما حکم قضایی پلمب ساختمان توسط مالک قبل از این پروسه گرفته شده بود و امروز اجرا شد.

رئیس دانشکده خبر همچنین گفت: پیش از این ما از مالک ساختمان شش ماه مهلت گرفته بودیم تا این مشکل رفع شود که تا امروز این اتفاق نیفتاده بود.

وی درباره فرجام این اتفاق نیز گفت: در حال حاضر ما جلوی دانشکده هستیم و خبر رسیده که دستور پرداخت اجاره بها صادر شده است. منتظریم تا ببینیم تکلیف چه می‌شود.