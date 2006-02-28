سياست آمريكا در قبال روسيه شكست خورده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه دي ولت، مواضع اخير" ولاديمير پوتين" رئيس ‌جمهوري روسيه در قبال برخي مسائل بين المللي از جمله ايران و فلسطين نشان مي دهد كه "جرج بوش" همتاي آمريكايي وي را كه همواره داعيه همكاري تنگاتنگ دو كشور را در سر مي پروراند، دچار سردرگمي كرده است.

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : رئيس جمهوري روسيه پس از پيروزي جنبش حماس در انتخابات اخير فلسطين با دعوت آنها به مسكو خواست تا زمينه لازم براي گفتگو پيرامون حل بحران خاورميانه را فراهم كند .

اين در حالي است كه مقامات آمريكا با هرگونه نزديكي شركاي خود با جنبش حماس به شدت مخالف هستند .

از سويي ديگر شمار زيادي از كارشناسان آمريكايي مسائل روسيه بر اين باورند كه پوتين با پشت پا زدن به اعتماد بوش، آمريكا را به تجديد نظر در سياستهاي خود واداشته است .

آنها خاطر نشان مي كنند كه آمريكا همچنان خواهان تداوم شيوه همكاري با روسيه بوده و اين در حالي است كه سران كرملين تمايلي در اين زمينه از خود نشان نمي دهند .

دي ولت در ادامه تصريح كرد : برنامه هسته اي ايران يكي ديگر از مواردي است كه واشنگتن - مسكو را به چالشي جديد فرا مي خواند .

روسيه همواره بر گفتگو با ايران و تلاش براي توافقات جديد در راستاي همكاري هاي هسته اي اصرار دارد، اما مقامات آمريكا خواهان توقف كليه فعاليتهاي هسته اي اين كشور هستند .

اين روزنامه آلماني در پايان با بيان اين مطلب كه سياست آمريكا در قبال روسيه شكست خورده، نوشت : به نظر مي رسد اكنون زمان اعمال پاره اي تغييرات در سياستهاي مردان كاخ سفيد فرا رسيده است .