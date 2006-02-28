ويژه نامه "جان رالز، فيلسوف عدالت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين ويژه نامه كه با همكاري انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و فرهنگستان علوم منتشر شده است، در بر دارنده مقالاتي درباره رالز است.

در يادداشت اين ويژه نامه مي خوانيم: برماست كه در زمان خواب زدگي فلسفه و به طور خاص، فلسفه سياسي در كشورمان، به ادبيات موجود در اين زمينه توجه خاصي داشته باشيم ، تجارب جهاني درباره دغدغه هاي هميشگي بشر از جمله مسئله عدالت را به نيكي دريابيم و به فكر آن باشيم كه راه آينده بسيار دشوار است.

از مقالات اين ويژه نامه مي توان به اين عناوين اشاره كرد: رالز همچون مسيح، آثار اصلي جان رالز، روايتي از انديشه اصلي در عدالت به مثابه انصاف، درآمدي بر نظريه قرار داد اجتماعي، هرمنوتيك و عدالت.

در ويژه نامه "جان رالز، فيلسوف عدالت" گفتگويي با خشايار ديهيمي درباره عدالت و آزادي صورت گرفته است. ديهيمي در اين گفتگو به سابقه طرح آراء و افكار رالز در ايران و همچنين كتاب نظريه عدالت رالز اشاره كرده است.

همچنين مقاله اي كه حاصل مطالعه و برداشت آزاد از مقاله "ساختارگرايي و بازسازي كانتي: ديالوگ رالز و هابرماس" اثر توماس مك كارتي كه در سال 1994 منتشر شده، ترجمه شده است.

اهميت جاودانه جان رالز و كتاب نگاري و مرجع شناسي عنوان مطالب پاياني اين ويژه نامه است.