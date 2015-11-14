آسیابری و قراری زاده برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر ، سه عضو تیم کاراته زیر ۲۱ سال کشورمان در ادامه این مسابقات که در اندونزی جریان دارد به روی تاتامی رفتند که علی اصغر آسیابری برنز گرفت ، میعاد یاری در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش می کند و علیرضا شیرصفت هم از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۶۰-كيلوگرم، ميعاد ياري درو نخست «قیصر» از قزاقستان را ۴ بر يك از پيش رو برداشت و در ادامه هم «تونی پیسی نو» از سوئيس را سه بر صفر از پیش رو برداشت و در مبارزه سوم نیز برابر «صدرالدین سایماتوف» از ازبکستان صاحب پیروزی شد. یاری در در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «اری صمدان» از ترکیه ۹ بر یک بازنده شد. با صعود حریف ترکیه ای به دیدار نهایی، یاری شانس کسب مدال برنز را پیدا کرد.

عليرضا شيرصفت در وزن ۶۷-كيلوگرم در مبارزه نخست «ماجیک هومولا» از اسلواكي را ۷ بر ۲ شکست داد و سپس در پیکار با «محمد الرفایی» از اردن یک بر صفر پیروز شد. این کاراته کای کشورمان در سومین مبارزه ۳ بر یک مقابل «بدر الظیبی» از عربستان بازنده شد. این عربستانی دور بعد به ترکیه باخت تا شیرصفت از دور رقابتها کنار برود.

در وزن ۷۵-كيلوگرم، علي اصغر آسيابري کار خود را با برتری ۵بر صفر برابر «فیلیکس بهانتد» از آلمان آغاز کرد. وی سپس ۴ بر صفر «لی چونگ فای» از هنگ كنگ را شکست داد و در ادامه هم «عمر هقازی» از مصر را یک بر صفر شکست داد و با برتری ۸بر صفر مقابل «ماتیاس رودیگوئز»از شیلی صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

کاراته کای کشورمان در این مرحله ۷بر۲ به «نیشی مورا» از ژاپن نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. آسیابری در دیدار رده بندی به مصاف«آنتونیو دی استفانو» از ایتالیا رفت و در حالی که در امتیاز سه امتیاز با رقیب مساوی بود با رای داوران در «هانتی» پیروز شد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

در جدول شانس مجدد وزن 76- کیلوگرم رده سنی جوانان مهدی قراری زاده در دیدار رده بندی نماینده بلاروس را 7بر2 شکست داد و برنز گرفت. وی امروز «احمت چمرون» از استرالیا ،«زی یوان» از چین ، «مهدی فیله» از فرانسه و «سباستین اولارزی» از آرژانتین را شکست داد و در نیمه نهایی به اندونزی باخت و به گروه بازنده ها رفت.

بنابراین از میان ۹ کاراته کای کشورمان که امروز به روی تاتامی رفته اند زهره برزگر برای کسب مدال طلا به دیدار حریفی ویتنام می رود ، خوشکلام ، اسماعیلی ، زهره طرازپور و شیرصفت هم از دور رقابتها حذف شدند. الیاس محمد زاده جدول شانس مجدد وزن 68- کیلوگرم بعد از پیروزی مقابل حریفانی از آذربایجان ، کره جنوبی و ازبکستان در دیدار رده بندی به ژاپن باخت و از دست يابی به مدال بازماند.

برای تیم اعزامی ایران تاکنون فاطمه صادقی یک نشان نقره ، سید علی کریمی ، سارا بهمن يار ، امیر رضا میرزایی ، علی مسکینی ، علی اصغر آسیابری و مهدی قراری زاده هم شش مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از رقابتها روز پنجشنبه با حضور ۱۴۲۵ کاراته کا از ۹۱ کشور در اندونزی آغاز و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.